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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7568756975707571

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
205
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
166
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
162
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 15:16

Re: Альфа-Банк

а оф.пред хоть какие-то ориентировочные сроки скажет о том, когда будет восстановлена работоспособность или это тайна?
Почему-то на форуме, на сайте и в ФБ даже объявы нет, что мол облажались, но уже исправляются :-\
AlfaUser
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 15:21

  IMPRINTER написав:Написано на фейс-пук странице

Альфа-Банк Украина не экономит на QA-специалистах. Напротив, мы наращиваем штат и экспертизу в направлении тестирования.
Но мы хотим, чтобы у наших сервисов, каналов и продуктов появилась душа..

Окремо прошу Alfa_Bank прокоментувати детально набір цих слів в світлі подій, що відбуваються з інтернет банкінгом останню добу.
Враховуючи, що анонс "незабаром буде" був десь ТРИ місяці тому.
І ці ТРИ місяці робили титульну сторінку входу. Навіть не новий ІБ. А всього то титульну сторінку!!!

Цю фразу: "Но мы хотим, чтобы у наших сервисов, каналов и продуктов появилась душа.." - можна не коментувати, тут як казав Швейк: "Справа ясна"

А ось це: "Напротив, мы наращиваем штат и экспертизу в направлении тестирования."
треба детально розібрати.
Можливо зараз саме час провести цю "экспертизу" ???
mixa
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 15:24

  Arien написав:Дамы и господа, а хоть картами можно расплатиться?
кто-то сегодня в ТРЦ что-то оплачивал?

в супермаркете сегодня платёж прошёл
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 15:26

  Arien написав:Дамы и господа, а хоть картами можно расплатиться?
кто-то сегодня в ТРС что-то оплачивал?

карты работают и пуши приходят.

ЗЫ
поезд отправленный из аллы уже прибыл к шарику. правда смс от шарика так и не приходило про зачисление.
Востаннє редагувалось mephala в П'ят 06 вер, 2019 15:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 15:28

МАБ

1. Что с МАБом?
2. Зачем отрубили АМБ, если в МАБе постернак разбушевался?
3. Почему не предупредили?
4. Какой идиот на странице входа решил что уместно спрашивать ДР при входе?
5. Какой идиот додумался до того, что пароль спрашивает на отдельной странице?
6. Что за светлый долбоюноша решил, что нужно мало того, что указать на странице входа канал доставки кода подтверждения, так ещё нужно зачем-то высветить на какой номер отправлен код, наверное чтобы шахраям было легче получить данные клиента?
7. Кто разрешил высвечивать моё имя при входе?
8. Зачем отрубили 3DSecure?

Я и так прекрасно знаю куда и на какой номер отправлен код и как меня зовут, нефиг эту информацию светить до прохождения полной авторизации!
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
cdj2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 15:35

Re: Альфа-Банк

Мыши плакали, кололись, но продолжали есть кактус)
ВВХ - ПНХ!
romanauscas
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 15:39

  cdj2 написав:1. Что с МАБом?
2. Зачем отрубили АМБ, если в МАБе постернак разбушевался?
3. Почему не предупредили?
4. Какой идиот на странице входа решил что уместно спрашивать ДР при входе?
5. Какой идиот додумался до того, что пароль спрашивает на отдельной странице?
6. Что за светлый долбоюноша решил, что нужно мало того, что указать на странице входа канал доставки кода подтверждения, так ещё нужно зачем-то высветить на какой номер отправлен код, наверное чтобы шахраям было легче получить данные клиента?
7. Кто разрешил высвечивать моё имя при входе?
8. Зачем отрубили 3DSecure?

Я и так прекрасно знаю куда и на какой номер отправлен код и как меня зовут, нефиг эту информацию светить до прохождения полной авторизации!


И самое главное, что в банке видимо не понимают своей ответственности, что они работают с клиентами. Клиенты в опер время не могут работать с банковскими приложениями и соответственно работать со своими счетами, средствами, а это несвоевременность и потери, как максимум и неуважение, как минимум, о котором говорить уже просто не приходится.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 15:45

Если в настройках стоит отправлять код подтверждения на мэйл, то вообще входит в ступор!
levonid
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 15:47

Если должно прийти на телефон, то часто приходит смс после того, как выбросило через 5 минут на главную страницу. Забавно :))))))))))))))))
levonid
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 15:52

  cdj2 написав:1. Что с МАБом?
2. Зачем отрубили АМБ, если в МАБе постернак разбушевался?
3. Почему не предупредили?
4. Какой идиот на странице входа решил что уместно спрашивать ДР при входе?
5. Какой идиот додумался до того, что пароль спрашивает на отдельной странице?
6. Что за светлый долбоюноша решил, что нужно мало того, что указать на странице входа канал доставки кода подтверждения, так ещё нужно зачем-то высветить на какой номер отправлен код, наверное чтобы шахраям было легче получить данные клиента?
7. Кто разрешил высвечивать моё имя при входе?
8. Зачем отрубили 3DSecure?

Я и так прекрасно знаю куда и на какой номер отправлен код и как меня зовут, нефиг эту информацию светить до прохождения полной авторизации!


Идиотов там хватает. Например, для ФОП снять деньги в банкомате 0.8% комиссии, а через клиент-банк погасить долг по кредитке - 1.5% !!!
levonid
 
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