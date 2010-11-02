а оф.пред хоть какие-то ориентировочные сроки скажет о том, когда будет восстановлена работоспособность или это тайна?
Почему-то на форуме, на сайте и в ФБ даже объявы нет, что мол облажались, но уже исправляются :-\
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 вер, 2019 15:16
Re: Альфа-Банк
а оф.пред хоть какие-то ориентировочные сроки скажет о том, когда будет восстановлена работоспособность или это тайна?
Почему-то на форуме, на сайте и в ФБ даже объявы нет, что мол облажались, но уже исправляются :-\
Додано: П'ят 06 вер, 2019 15:21
Окремо прошу Alfa_Bank прокоментувати детально набір цих слів в світлі подій, що відбуваються з інтернет банкінгом останню добу.
Враховуючи, що анонс "незабаром буде" був десь ТРИ місяці тому.
І ці ТРИ місяці робили титульну сторінку входу. Навіть не новий ІБ. А всього то титульну сторінку!!!
Цю фразу: "Но мы хотим, чтобы у наших сервисов, каналов и продуктов появилась душа.." - можна не коментувати, тут як казав Швейк: "Справа ясна"
А ось це: "Напротив, мы наращиваем штат и экспертизу в направлении тестирования."
треба детально розібрати.
Можливо зараз саме час провести цю "экспертизу" ???
Додано: П'ят 06 вер, 2019 15:24
в супермаркете сегодня платёж прошёл
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: П'ят 06 вер, 2019 15:26
карты работают и пуши приходят.
ЗЫ
поезд отправленный из аллы уже прибыл к шарику. правда смс от шарика так и не приходило про зачисление.
Востаннє редагувалось mephala в П'ят 06 вер, 2019 15:31, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 06 вер, 2019 15:28
МАБ
1. Что с МАБом?
2. Зачем отрубили АМБ, если в МАБе постернак разбушевался?
3. Почему не предупредили?
4. Какой идиот на странице входа решил что уместно спрашивать ДР при входе?
5. Какой идиот додумался до того, что пароль спрашивает на отдельной странице?
6. Что за светлый долбоюноша решил, что нужно мало того, что указать на странице входа канал доставки кода подтверждения, так ещё нужно зачем-то высветить на какой номер отправлен код, наверное чтобы шахраям было легче получить данные клиента?
7. Кто разрешил высвечивать моё имя при входе?
8. Зачем отрубили 3DSecure?
Я и так прекрасно знаю куда и на какой номер отправлен код и как меня зовут, нефиг эту информацию светить до прохождения полной авторизации!
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
Додано: П'ят 06 вер, 2019 15:35
Re: Альфа-Банк
Мыши плакали, кололись, но продолжали есть кактус)
ВВХ - ПНХ!
Додано: П'ят 06 вер, 2019 15:39
И самое главное, что в банке видимо не понимают своей ответственности, что они работают с клиентами. Клиенты в опер время не могут работать с банковскими приложениями и соответственно работать со своими счетами, средствами, а это несвоевременность и потери, как максимум и неуважение, как минимум, о котором говорить уже просто не приходится.
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 06 вер, 2019 15:45
Если в настройках стоит отправлять код подтверждения на мэйл, то вообще входит в ступор!
Додано: П'ят 06 вер, 2019 15:47
Если должно прийти на телефон, то часто приходит смс после того, как выбросило через 5 минут на главную страницу. Забавно )))))))))))))))
Додано: П'ят 06 вер, 2019 15:52
Идиотов там хватает. Например, для ФОП снять деньги в банкомате 0.8% комиссии, а через клиент-банк погасить долг по кредитке - 1.5% !!!
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