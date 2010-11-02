cdj2 написав:1. Что с МАБом? 2. Зачем отрубили АМБ, если в МАБе постернак разбушевался? 3. Почему не предупредили? 4. Какой идиот на странице входа решил что уместно спрашивать ДР при входе? 5. Какой идиот додумался до того, что пароль спрашивает на отдельной странице? 6. Что за светлый долбоюноша решил, что нужно мало того, что указать на странице входа канал доставки кода подтверждения, так ещё нужно зачем-то высветить на какой номер отправлен код, наверное чтобы шахраям было легче получить данные клиента? 7. Кто разрешил высвечивать моё имя при входе? 8. Зачем отрубили 3DSecure?
Я и так прекрасно знаю куда и на какой номер отправлен код и как меня зовут, нефиг эту информацию светить до прохождения полной авторизации!
Идиотов там хватает. Например, для ФОП снять деньги в банкомате 0.8% комиссии, а через клиент-банк погасить долг по кредитке - 1.5% !!!
cdj2 написав:1. Что с МАБом? 2. Зачем отрубили АМБ, если в МАБе постернак разбушевался? 3. Почему не предупредили? 4. Какой идиот на странице входа решил что уместно спрашивать ДР при входе? 5. Какой идиот додумался до того, что пароль спрашивает на отдельной странице? 6. Что за светлый долбоюноша решил, что нужно мало того, что указать на странице входа канал доставки кода подтверждения, так ещё нужно зачем-то высветить на какой номер отправлен код, наверное чтобы шахраям было легче получить данные клиента? 7. Кто разрешил высвечивать моё имя при входе? 8. Зачем отрубили 3DSecure?
Я и так прекрасно знаю куда и на какой номер отправлен код и как меня зовут, нефиг эту информацию светить до прохождения полной авторизации!
И самое главное, что в банке видимо не понимают своей ответственности, что они работают с клиентами. Клиенты в опер время не могут работать с банковскими приложениями и соответственно работать со своими счетами, средствами, а это несвоевременность и потери, как максимум и неуважение, как минимум, о котором говорить уже просто не приходится.
бери шире...диверсия
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Альфе просто нужно немного упростить свои интересные продукты, завязав все на карте и коротком номере. Т. е., для того, чтобы получать удовольствие и плюшки, достаточно просто начать пользоваться картой Альфа-Банка, без скачивания, установки, входа и дальнейших различных действий в этих приложениях.
Например, CASH'U CLUB. Вернее, CASH'U CLUB Тысяча. Как только общая сумма трат в торговой сети достигнет 1000 грн. (спишется после блока) и выше, на карту возвратятся стандартные 0.5% кешбэка + до 20% СУПЕРкешбэка из выбранных категорий. Например, клиент последовательно совершил 4 операции по стандартному кешбэку 0.5% на общую сумму 800 грн. + последнюю на 300 грн. по СУПЕРкешбэку в 10%. Итого 5 операций, превысивших 1000 грн. Как только произойдет списание, клиенту сразу будет зачислено: (800 грн. х 0.005% + 300 грн. х 0.10%) х 0.805% (вычет налога) = 27.37 грн. Что для этого нужно? Просто подвязать карту в My Alfa-Bank или Alfa-Mobile к соответственным категориям (кодам MCC). А по кредиткам кешбэком можно будет совершать минимальный платеж. Или же сходи в кино - внеси платеж!
Далее. Почему бы для погашения задолженности по кредитным картам не запустить короткий номер, на который можно будет с своего финансового номера отправить SMS c суммой погашения задолженности, введя только цифру, например: 1283.75? Для этого будет достаточно в My Alfa-Bank или Alfa-Mobile подвязать кредитную карту к счету, с которого и будет погашаться задолженность.
adamsmittttt написав:Что с интернет-банкингом? Никуда невозможно зайти, ни в мобильную версию, ни в браузерную
Видимо, я что то пропустил. Кто может объяснить по быстрячку, что происходит??? Или по быстрому не получится?
Обыкновенные игры больного разума смузистов: победи капчу и угадай код из смс,каждое из которых не имеет идентификатора и приходит с значительной задержкой, с горем пополам пройди авторизацию через этот новый немного де*** интерфейс и узнай, что ведутся регламентные работы, получи ценный совет воспользоваться АльфаМобайл, который сейчас в еще большем нокдауне.
AlfaUser написав:только недавно отключили спам, который приходил на почту каждый раз при входе в КБ или приложуху. До этого тоже рассказывали, что это жутко полезно, чтобы уйти от несанкционированного входа. Интересно, сколько продержится нынешняя схема. Если раньше достаточно было ввести логин-пароль, то сейчас: 1. тыцнуть на кнопку, что входить будут по логину, а не номеру карты/счета/договору 2. ввести логин 3. ввести ДР 4. ввести пароль 5. дождаться СМС 6. ввести СМС
пока первый день внедрения системы показывает, что на 5 шаге возникает сбой. Есть ли у этого пути финал?
и можно ло получить на тому спаму статистку - сколько случаем взлома было обнаружено благодаря тем письмам?
Представь себе, я пол часа назад прошёл все круги этого ада, чтобы увидеть предложение использовать приложение, которое тоже отрубили. Просто интересно. Сколько альфа миллионов баксов заплатила за эту мёртвую х$#@ю?
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
Я как президент могу сказать что с капчей идея бредовая, ее можно перебирать разным автоматическими сервисами. Тем кому она надоела, можете сделать сами себе интернет-банкинг, который, будет использовать сервисы для ввода капчи