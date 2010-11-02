AlfaUser написав:только недавно отключили спам, который приходил на почту каждый раз при входе в КБ или приложуху. До этого тоже рассказывали, что это жутко полезно, чтобы уйти от несанкционированного входа. Интересно, сколько продержится нынешняя схема. Если раньше достаточно было ввести логин-пароль, то сейчас: 1. тыцнуть на кнопку, что входить будут по логину, а не номеру карты/счета/договору 2. ввести логин 3. ввести ДР 4. ввести пароль 5. дождаться СМС 6. ввести СМС
пока первый день внедрения системы показывает, что на 5 шаге возникает сбой. Есть ли у этого пути финал?
и можно ло получить на тому спаму статистку - сколько случаем взлома было обнаружено благодаря тем письмам?
Представь себе, я пол часа назад прошёл все круги этого ада, чтобы увидеть предложение использовать приложение, которое тоже отрубили. Просто интересно. Сколько альфа миллионов баксов заплатила за эту мёртвую х$#@ю?
мне пока только начали пароли для входа в СМС, правда спустя минут 50 после попытки входа. Тишина от оф.преда - смущает
adamsmittttt написав:Что с интернет-банкингом? Никуда невозможно зайти, ни в мобильную версию, ни в браузерную
Видимо, я что то пропустил. Кто может объяснить по быстрячку, что происходит??? Или по быстрому не получится?
Обыкновенные игры больного разума смузистов: победи капчу и угадай код из смс,каждое из которых не имеет идентификатора и приходит с значительной задержкой, с горем пополам пройди авторизацию через этот новый немного де*** интерфейс и узнай, что ведутся регламентные работы, получи ценный совет воспользоваться АльфаМобайл, который сейчас в еще большем нокдауне.