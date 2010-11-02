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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7570757175727573

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
205
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
166
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
162
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 16:42

  cdj2 написав:
  AlfaUser написав:только недавно отключили спам, который приходил на почту каждый раз при входе в КБ или приложуху. До этого тоже рассказывали, что это жутко полезно, чтобы уйти от несанкционированного входа. Интересно, сколько продержится нынешняя схема. Если раньше достаточно было ввести логин-пароль, то сейчас:
1. тыцнуть на кнопку, что входить будут по логину, а не номеру карты/счета/договору
2. ввести логин
3. ввести ДР
4. ввести пароль
5. дождаться СМС
6. ввести СМС

пока первый день внедрения системы показывает, что на 5 шаге возникает сбой. Есть ли у этого пути финал? :evil:

и можно ло получить на тому спаму статистку - сколько случаем взлома было обнаружено благодаря тем письмам?

Представь себе, я пол часа назад прошёл все круги этого ада, чтобы увидеть предложение использовать приложение, которое тоже отрубили.
Просто интересно. Сколько альфа миллионов баксов заплатила за эту мёртвую х$#@ю?


мне пока только начали пароли для входа в СМС, правда спустя минут 50 после попытки входа.
Тишина от оф.преда - смущает
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 16:46

  flawyer написав:
  BVA1 написав:
  adamsmittttt написав:Что с интернет-банкингом? Никуда невозможно зайти, ни в мобильную версию, ни в браузерную

Видимо, я что то пропустил. Кто может объяснить по быстрячку, что происходит??? Или по быстрому не получится?


Обыкновенные игры больного разума смузистов: победи капчу и угадай код из смс,каждое из которых не имеет идентификатора и приходит с значительной задержкой, с горем пополам пройди авторизацию через этот новый немного де*** интерфейс и узнай, что ведутся регламентные работы, получи ценный совет воспользоваться АльфаМобайл, который сейчас в еще большем нокдауне.

Вспоминается известное изречение Лаврова:"ДБ"!
Лестницу к небесам,
Ты выбираешь сам!
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 17:27

Скажите, а Альфа всьооо? Када ВА ввели? Кто будет выплачивать? :mrgreen: :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
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