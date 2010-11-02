cdj2 написав:

1. Что с МАБом?2. Зачем отрубили АМБ, если в МАБе постернак разбушевался?3. Почему не предупредили?4. Какой идиот на странице входа решил что уместно спрашивать ДР при входе?5. Какой идиот додумался до того, что пароль спрашивает на отдельной странице?6. Что за светлый долбоюноша решил, что нужно мало того, что указать на странице входа канал доставки кода подтверждения, так ещё нужно зачем-то высветить на какой номер отправлен код, наверное чтобы шахраям было легче получить данные клиента?7. Кто разрешил высвечивать моё имя при входе?8. Зачем отрубили 3DSecure?Я и так прекрасно знаю куда и на какой номер отправлен код и как меня зовут, нефиг эту информацию светить до прохождения полной авторизации!