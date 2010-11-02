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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7571757275737574>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
205
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
166
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
162
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 16:42

  cdj2 написав:
  AlfaUser написав:только недавно отключили спам, который приходил на почту каждый раз при входе в КБ или приложуху. До этого тоже рассказывали, что это жутко полезно, чтобы уйти от несанкционированного входа. Интересно, сколько продержится нынешняя схема. Если раньше достаточно было ввести логин-пароль, то сейчас:
1. тыцнуть на кнопку, что входить будут по логину, а не номеру карты/счета/договору
2. ввести логин
3. ввести ДР
4. ввести пароль
5. дождаться СМС
6. ввести СМС

пока первый день внедрения системы показывает, что на 5 шаге возникает сбой. Есть ли у этого пути финал? :evil:

и можно ло получить на тому спаму статистку - сколько случаем взлома было обнаружено благодаря тем письмам?

Представь себе, я пол часа назад прошёл все круги этого ада, чтобы увидеть предложение использовать приложение, которое тоже отрубили.
Просто интересно. Сколько альфа миллионов баксов заплатила за эту мёртвую х$#@ю?


мне пока только начали пароли для входа в СМС, правда спустя минут 50 после попытки входа.
Тишина от оф.преда - смущает
AlfaUser
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 16:46

  flawyer написав:
  BVA1 написав:
  adamsmittttt написав:Что с интернет-банкингом? Никуда невозможно зайти, ни в мобильную версию, ни в браузерную

Видимо, я что то пропустил. Кто может объяснить по быстрячку, что происходит??? Или по быстрому не получится?


Обыкновенные игры больного разума смузистов: победи капчу и угадай код из смс,каждое из которых не имеет идентификатора и приходит с значительной задержкой, с горем пополам пройди авторизацию через этот новый немного де*** интерфейс и узнай, что ведутся регламентные работы, получи ценный совет воспользоваться АльфаМобайл, который сейчас в еще большем нокдауне.

Вспоминается известное изречение Лаврова:"ДБ"!
Лестницу к небесам,
Ты выбираешь сам!
BVA1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 17:27

Скажите, а Альфа всьооо? Када ВА ввели? Кто будет выплачивать? :mrgreen: :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 17:33

  AlfaUser написав:
  cdj2 написав:
  AlfaUser написав:только недавно отключили спам, который приходил на почту каждый раз при входе в КБ или приложуху. До этого тоже рассказывали, что это жутко полезно, чтобы уйти от несанкционированного входа. Интересно, сколько продержится нынешняя схема. Если раньше достаточно было ввести логин-пароль, то сейчас:
1. тыцнуть на кнопку, что входить будут по логину, а не номеру карты/счета/договору
2. ввести логин
3. ввести ДР
4. ввести пароль
5. дождаться СМС
6. ввести СМС

пока первый день внедрения системы показывает, что на 5 шаге возникает сбой. Есть ли у этого пути финал? :evil:

и можно ло получить на тому спаму статистку - сколько случаем взлома было обнаружено благодаря тем письмам?

Представь себе, я пол часа назад прошёл все круги этого ада, чтобы увидеть предложение использовать приложение, которое тоже отрубили.
Просто интересно. Сколько альфа миллионов баксов заплатила за эту мёртвую х$#@ю?


мне пока только начали пароли для входа в СМС, правда спустя минут 50 после попытки входа.
Тишина от оф.преда - смущает

Офпред на морі. Що ви від неї чекаєте? Людина хоче відпочіти.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 17:43

  ruvex написав:
  cdj2 написав:1. Что с МАБом?
2. Зачем отрубили АМБ, если в МАБе постернак разбушевался?
3. Почему не предупредили?
4. Какой идиот на странице входа решил что уместно спрашивать ДР при входе?
5. Какой идиот додумался до того, что пароль спрашивает на отдельной странице?
6. Что за светлый долбоюноша решил, что нужно мало того, что указать на странице входа канал доставки кода подтверждения, так ещё нужно зачем-то высветить на какой номер отправлен код, наверное чтобы шахраям было легче получить данные клиента?
7. Кто разрешил высвечивать моё имя при входе?
8. Зачем отрубили 3DSecure?

Я и так прекрасно знаю куда и на какой номер отправлен код и как меня зовут, нефиг эту информацию светить до прохождения полной авторизации!


И самое главное, что в банке видимо не понимают своей ответственности, что они работают с клиентами. Клиенты в опер время не могут работать с банковскими приложениями и соответственно работать со своими счетами, средствами, а это несвоевременность и потери, как максимум и неуважение, как минимум, о котором говорить уже просто не приходится.

Про "душу" и "вот это вот всё" можно почитать в российских пабликах.
Кому лень читать - сообщаю итог - "спасайся кто может!"

У Альфы в РФ противостояние со СБРФ. Там деньги выделяются быстрее, чем их успевают оприходовать. Поэтому такие результаты.

Никто ничего менять не будет.

"Экран логина крутится - лавешка мутится!"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 18:11

Re: Альфа-Банк

Погашена кредитка утренним СЭПом с дэбетки. Нужные платежи пришлось проводить через другие банки, создавая новые шаблоны.
А там как, всё конём?
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 18:16

Re: Альфа-Банк

  2XL написав:А там как, всё конём?

угу, а тоо, усьо конем
смог вот полчаса назад зайти в МАБ и вывести остатки на Валю
С Валей уже буду граться в Пн
Адке успехов, хай не пропадает. Недельки две ей даю на исправление
Аривидерчи
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 18:32

clientage
Шеф об чём гомон?
не зная за негаразды раз пять за рабочий день спокойно заходила в Альфамобайл без каких либо проблем.деньгА двигалась в обеих направлениях :D
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 18:36

Re: Альфа-Банк

  Кочевник написав:Офпред на морі. Що ви від неї чекаєте? Людина хоче відпочіти.

Не болтайте ерундой. Работает. И помогает кому может (мне например - сегодня). А по поводу того бардака, что с МАБом и мобайлом творится - она не помощник :(
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 18:43

  хуторянка написав:clientage
Шеф об чём гомон?
не зная за негаразды раз пять за рабочий день спокойно заходила в Альфамобайл без каких либо проблем.деньгА двигалась в обеих направлениях :D

Ничосибе, я вчера до 18:00 постарался все поделать в МАБе и там как с 19:00 началась кутерьма со входом так вот и не утихает
В апликуху я весь день не могу войти, в МАБе вот дето с 17:00 начали приходить пароли на вход, но с опозданим на 30мин :mrgreen:
дето вот ближе у 19:00 дорватся до десктопа, и с 1й попытки зашел в МАБ (оч. странно!), сразу почистил все сберы, и решил от греха подальше все вывести с Ультры на Валю, благо там мона до 20:00 разместиться на их Унив-ом до Пн. А там будемпасматреть :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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