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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 вер, 2019 18:58
вроде как уже школьники должны были пойти в школу
Покажите того, кто на стартовую страницу background поставил фотку в 4К разрешения, и без оптимизации для WEB
даже если и думаете что у ваших клиентов мониторы в основном уже 4К
то фото можно было и оптимизировать под это разрешение, подскажу что оно уменьшается в 8!! раз.
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anis
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 19:04
Ув.Alfa_Bank! Вы знаете, я вас очень уважаю и безмерно благодарен за всю ту помощь, которую вы оказываете нам, форумчанам. Но сегодняшний геноцид, устроенный вашим банком своим клиентам, будет иметь очень серьезные и далеко идущие последствия, если вы не убедите своё руководство вернуть все взад - как было, и как оно нормально работало!
Это не пустопорожние слова, поверьте. Ваш банк станет притчей во языцех, как самый отмороженный овнобанк, который по чистой случайности не передан в фонд грабування...
и не исключено, что если в ближайшее время ситуация не будет исправлена, произойдёт непоправимое.
Я не буду повторять все те баги и несуразности, внедрённые вчера вечером, которые мои коллеги с возмущением тут описывают вторые сутки. Просто тупо откатите все назад и разбирайтесь со своими неадекватными айтишниками и продуктологами, как заблагорассудится вашему руководству - лично я, как руководитель предприятия, выгнал бы их за саботаж и умышленное вредительство, с штрафными санкциями или с судебным преследованием за нанесение крупного ущерба банку.
Мы все надеемся на вашу возможность донести своему руководству всю серьезность сложившего положения, и на ваш дар убеждения.
Ещё раз, с ув.
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Stringer
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 19:09
Stringer написав:
вернуть все взад - как было
начать нужно с картинки.
почему не 8К, а то у меня не на весь экран!!!
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anis
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 19:27
Flamingo написав: Кочевник написав:
Офпред на морі. Що ви від неї чекаєте? Людина хоче відпочіти.
Не болтайте ерундой. Работает. И помогает кому может (мне например - сегодня). А по поводу того бардака, что с МАБом и мобайлом творится - она не помощник
ранее офпред говорила что будет на месте только в понедельник
так что ее нынешние заходы - это от доброты душевной.
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mephala
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 19:39
Stringer написав:
Ув.Alfa_Bank
! Вы знаете, я вас очень уважаю и безмерно благодарен за всю ту помощь, которую вы оказываете нам, форумчанам. Но сегодняшний геноцид, устроенный вашим банком своим клиентам, будет иметь очень серьезные и далеко идущие последствия, если вы не убедите своё руководство вернуть все взад - как было, и как оно нормально работало!
Это не пустопорожние слова, поверьте. Ваш банк станет притчей во языцех, как самый отмороженный овнобанк, который по чистой случайности не передан в фонд грабування...
и не исключено, что если в ближайшее время ситуация не будет исправлена, произойдёт непоправимое.
Я не буду повторять все те баги и несуразности, внедрённые вчера вечером, которые мои коллеги с возмущением тут описывают вторые сутки. Просто тупо откатите все назад и разбирайтесь со своими неадекватными айтишниками и продуктологами, как заблагорассудится вашему руководству - лично я, как руководитель предприятия, выгнал бы их за саботаж и умышленное вредительство, с штрафными санкциями или с судебным преследованием за нанесение крупного ущерба банку.
Мы все надеемся на вашу возможность донести своему руководству всю серьезность сложившего положения, и на ваш дар убеждения.
Ещё раз, с ув.
Вообще то, в цивилизованных организациях при вводе такого безобразия, оставляют возможность выбора. Пользоваться старой версией или вводимым безобразием. А здесь, приходится жевать то, что положили в рот. Цивилизацией и не пахнет...
Лестницу к небесам,
Ты выбираешь сам!
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BVA1
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 19:50
BVA1 написав:
Вообще то, в цивилизованных организациях
это же альфа!
только не банк, а версия.
ждем релиз.
а пока пользуемся альфой.
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anis
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 19:50
Stringer написав:
Ув.Alfa_Bank
! Вы знаете, я вас очень уважаю и безмерно благодарен за всю ту помощь, которую вы оказываете нам, форумчанам. Но сегодняшний геноцид, устроенный вашим банком своим клиентам, будет иметь очень серьезные и далеко идущие последствия, если вы не убедите своё руководство вернуть все взад - как было, и как оно нормально работало!
Это не пустопорожние слова, поверьте. Ваш банк станет притчей во языцех, как самый отмороженный овнобанк, который по чистой случайности не передан в фонд грабування...
и не исключено, что если в ближайшее время ситуация не будет исправлена, произойдёт непоправимое.
Я не буду повторять все те баги и несуразности, внедрённые вчера вечером, которые мои коллеги с возмущением тут описывают вторые сутки. Просто тупо откатите все назад и разбирайтесь со своими неадекватными айтишниками и продуктологами, как заблагорассудится вашему руководству - лично я, как руководитель предприятия, выгнал бы их за саботаж и умышленное вредительство, с штрафными санкциями или с судебным преследованием за нанесение крупного ущерба банку.
Мы все надеемся на вашу возможность донести своему руководству всю серьезность сложившего положения, и на ваш дар убеждения.
Ещё раз, с ув.
Целиком и полностью поддерживаю. Для смягчения возможного расставания могут остаться только яйца.
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 19:50
Вроде сейчас все уже работает, только TouchID не сохраняется в приложении (ошибка). Кто-то уже писал про такую проблему еще до последних изменений.
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Sagittarius
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 19:53
Sagittarius написав:
Вроде сейчас все уже работает, только TouchID не сохраняется в приложении (ошибка). Кто-то уже писал про такую проблему еще до последних изменений.
Так время "Ч" уже прошло. Сейчас уже не актуально в большинстве случаев.
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 20:05
Sagittarius написав:
Вроде сейчас все уже работает, только TouchID не сохраняется в приложении (ошибка).
Отключаете данную функцию. Выходите из приложения, снова заходите, включаете её и при последующем входе отпечаток сохраниться.
Я так завел )
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MASolomko
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