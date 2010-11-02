Додано: П'ят 06 вер, 2019 19:04

Ув.Alfa_Bank! Вы знаете, я вас очень уважаю и безмерно благодарен за всю ту помощь, которую вы оказываете нам, форумчанам. Но сегодняшний геноцид, устроенный вашим банком своим клиентам, будет иметь очень серьезные и далеко идущие последствия, если вы не убедите своё руководство вернуть все взад - как было, и как оно нормально работало!

Это не пустопорожние слова, поверьте. Ваш банк станет притчей во языцех, как самый отмороженный овнобанк, который по чистой случайности не передан в фонд грабування...

и не исключено, что если в ближайшее время ситуация не будет исправлена, произойдёт непоправимое.

Я не буду повторять все те баги и несуразности, внедрённые вчера вечером, которые мои коллеги с возмущением тут описывают вторые сутки. Просто тупо откатите все назад и разбирайтесь со своими неадекватными айтишниками и продуктологами, как заблагорассудится вашему руководству - лично я, как руководитель предприятия, выгнал бы их за саботаж и умышленное вредительство, с штрафными санкциями или с судебным преследованием за нанесение крупного ущерба банку.

Мы все надеемся на вашу возможность донести своему руководству всю серьезность сложившего положения, и на ваш дар убеждения.

Ещё раз, с ув.