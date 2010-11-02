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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7572757375747575>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
205
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
166
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
162
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 18:58

Re: Альфа-Банк

вроде как уже школьники должны были пойти в школу
Покажите того, кто на стартовую страницу background поставил фотку в 4К разрешения, и без оптимизации для WEB
даже если и думаете что у ваших клиентов мониторы в основном уже 4К
то фото можно было и оптимизировать под это разрешение, подскажу что оно уменьшается в 8!! раз.
anis
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 19:04

Ув.Alfa_Bank! Вы знаете, я вас очень уважаю и безмерно благодарен за всю ту помощь, которую вы оказываете нам, форумчанам. Но сегодняшний геноцид, устроенный вашим банком своим клиентам, будет иметь очень серьезные и далеко идущие последствия, если вы не убедите своё руководство вернуть все взад - как было, и как оно нормально работало!
Это не пустопорожние слова, поверьте. Ваш банк станет притчей во языцех, как самый отмороженный овнобанк, который по чистой случайности не передан в фонд грабування...
и не исключено, что если в ближайшее время ситуация не будет исправлена, произойдёт непоправимое.
Я не буду повторять все те баги и несуразности, внедрённые вчера вечером, которые мои коллеги с возмущением тут описывают вторые сутки. Просто тупо откатите все назад и разбирайтесь со своими неадекватными айтишниками и продуктологами, как заблагорассудится вашему руководству - лично я, как руководитель предприятия, выгнал бы их за саботаж и умышленное вредительство, с штрафными санкциями или с судебным преследованием за нанесение крупного ущерба банку.
Мы все надеемся на вашу возможность донести своему руководству всю серьезность сложившего положения, и на ваш дар убеждения.
Ещё раз, с ув.
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Stringer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 19:09

Re: Альфа-Банк

  Stringer написав:вернуть все взад - как было

начать нужно с картинки.
почему не 8К, а то у меня не на весь экран!!!
anis
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 19:27

  Flamingo написав:
  Кочевник написав:Офпред на морі. Що ви від неї чекаєте? Людина хоче відпочіти.

Не болтайте ерундой. Работает. И помогает кому может (мне например - сегодня). А по поводу того бардака, что с МАБом и мобайлом творится - она не помощник :(

ранее офпред говорила что будет на месте только в понедельник
так что ее нынешние заходы - это от доброты душевной.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 19:39

  Stringer написав:Ув.Alfa_Bank! Вы знаете, я вас очень уважаю и безмерно благодарен за всю ту помощь, которую вы оказываете нам, форумчанам. Но сегодняшний геноцид, устроенный вашим банком своим клиентам, будет иметь очень серьезные и далеко идущие последствия, если вы не убедите своё руководство вернуть все взад - как было, и как оно нормально работало!
Это не пустопорожние слова, поверьте. Ваш банк станет притчей во языцех, как самый отмороженный овнобанк, который по чистой случайности не передан в фонд грабування...
и не исключено, что если в ближайшее время ситуация не будет исправлена, произойдёт непоправимое.
Я не буду повторять все те баги и несуразности, внедрённые вчера вечером, которые мои коллеги с возмущением тут описывают вторые сутки. Просто тупо откатите все назад и разбирайтесь со своими неадекватными айтишниками и продуктологами, как заблагорассудится вашему руководству - лично я, как руководитель предприятия, выгнал бы их за саботаж и умышленное вредительство, с штрафными санкциями или с судебным преследованием за нанесение крупного ущерба банку.
Мы все надеемся на вашу возможность донести своему руководству всю серьезность сложившего положения, и на ваш дар убеждения.
Ещё раз, с ув.

Вообще то, в цивилизованных организациях при вводе такого безобразия, оставляют возможность выбора. Пользоваться старой версией или вводимым безобразием. А здесь, приходится жевать то, что положили в рот. Цивилизацией и не пахнет...
Лестницу к небесам,
Ты выбираешь сам!
BVA1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 19:50

Re: Альфа-Банк

  BVA1 написав:Вообще то, в цивилизованных организациях

это же альфа!
только не банк, а версия.
ждем релиз.
а пока пользуемся альфой.
anis
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 19:50

  Stringer написав:Ув.Alfa_Bank! Вы знаете, я вас очень уважаю и безмерно благодарен за всю ту помощь, которую вы оказываете нам, форумчанам. Но сегодняшний геноцид, устроенный вашим банком своим клиентам, будет иметь очень серьезные и далеко идущие последствия, если вы не убедите своё руководство вернуть все взад - как было, и как оно нормально работало!
Это не пустопорожние слова, поверьте. Ваш банк станет притчей во языцех, как самый отмороженный овнобанк, который по чистой случайности не передан в фонд грабування...
и не исключено, что если в ближайшее время ситуация не будет исправлена, произойдёт непоправимое.
Я не буду повторять все те баги и несуразности, внедрённые вчера вечером, которые мои коллеги с возмущением тут описывают вторые сутки. Просто тупо откатите все назад и разбирайтесь со своими неадекватными айтишниками и продуктологами, как заблагорассудится вашему руководству - лично я, как руководитель предприятия, выгнал бы их за саботаж и умышленное вредительство, с штрафными санкциями или с судебным преследованием за нанесение крупного ущерба банку.
Мы все надеемся на вашу возможность донести своему руководству всю серьезность сложившего положения, и на ваш дар убеждения.
Ещё раз, с ув.


Целиком и полностью поддерживаю. Для смягчения возможного расставания могут остаться только яйца.
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 19:50

Re: Альфа-Банк

Вроде сейчас все уже работает, только TouchID не сохраняется в приложении (ошибка). Кто-то уже писал про такую проблему еще до последних изменений.
Sagittarius
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 19:53

  Sagittarius написав:Вроде сейчас все уже работает, только TouchID не сохраняется в приложении (ошибка). Кто-то уже писал про такую проблему еще до последних изменений.

Так время "Ч" уже прошло. Сейчас уже не актуально в большинстве случаев.
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 20:05

Re: Альфа-Банк

  Sagittarius написав:Вроде сейчас все уже работает, только TouchID не сохраняется в приложении (ошибка).
Отключаете данную функцию. Выходите из приложения, снова заходите, включаете её и при последующем входе отпечаток сохраниться.

Я так завел )
MASolomko
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