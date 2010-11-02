Додано: П'ят 06 вер, 2019 20:33

mephala написав: Flamingo написав: Flamingo написав: [

Не болтайте ерундой. Работает. И помогает кому может (мне например - сегодня). А по поводу того бардака, что с МАБом и мобайлом творится - она не помощник Не болтайте ерундой. Работает. И помогает кому может (мне например - сегодня). А по поводу того бардака, что с МАБом и мобайлом творится - она не помощник



Не знаю где, кому и что она говорила, но по моему вопросу, который уже тянется не один день и который не требует ни срочного вмешательства, ни быстрого решения, сама мне написала и потом обращалась минимум дважды в ответственные подразделения. Понятно что на форуме она все желает по доброте душевной, но думаю сегодня - никак не с моря Не знаю где, кому и что она говорила, но по моему вопросу, который уже тянется не один день и который не требует ни срочного вмешательства, ни быстрого решения, сама мне написала и потом обращалась минимум дважды в ответственные подразделения. Понятно что на форуме она все желает по доброте душевной, но думаю сегодня - никак не с моря

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4738381#p4738381

и где тут про море?Рабочие места ведь бывают разные. Есть такие где делается работа, а есть такие откуда можно отправить например сорри-бонус. Вот в одном банке, где главный офис находится в самом что ни есть центре Киева, одно из подразделений находится на Троещине - причем у некоторых сотрудников даже есть рабочие места и там, и там. Очень скажу им было удобно - а где Вася, да уехал в центр. А центр это далеко, и значит на рабочем месте его уже не будет как минимум до завтра