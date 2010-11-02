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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7572757375747575

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
205
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
166
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
162
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 20:05

  mephala написав:
  Flamingo написав:
  Кочевник написав:Офпред на морі. Що ви від неї чекаєте? Людина хоче відпочіти.

Не болтайте ерундой. Работает. И помогает кому может (мне например - сегодня). А по поводу того бардака, что с МАБом и мобайлом творится - она не помощник :(

ранее офпред говорила что будет на месте только в понедельник
так что ее нынешние заходы - это от доброты душевной.

Не знаю где, кому и что она говорила, но по моему вопросу, который уже тянется не один день и который не требует ни срочного вмешательства, ни быстрого решения, сама мне написала и потом обращалась минимум дважды в ответственные подразделения. Понятно что на форуме она все желает по доброте душевной, но думаю сегодня - никак не с моря ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 20:14

  Flamingo написав:
  Flamingo написав:
  Кочевник написав:Офпред на морі. Що ви від неї чекаєте? Людина хоче відпочіти.

Не болтайте ерундой. Работает. И помогает кому может (мне например - сегодня). А по поводу того бардака, что с МАБом и мобайлом творится - она не помощник :(


Не знаю где, кому и что она говорила, но по моему вопросу, который уже тянется не один день и который не требует ни срочного вмешательства, ни быстрого решения, сама мне написала и потом обращалась минимум дважды в ответственные подразделения. Понятно что на форуме она все желает по доброте душевной, но думаю сегодня - никак не с моря ;)

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4738381#p4738381
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 20:33

  mephala написав:
  Flamingo написав:
  Flamingo написав:[
Не болтайте ерундой. Работает. И помогает кому может (мне например - сегодня). А по поводу того бардака, что с МАБом и мобайлом творится - она не помощник :(


Не знаю где, кому и что она говорила, но по моему вопросу, который уже тянется не один день и который не требует ни срочного вмешательства, ни быстрого решения, сама мне написала и потом обращалась минимум дважды в ответственные подразделения. Понятно что на форуме она все желает по доброте душевной, но думаю сегодня - никак не с моря ;)

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4738381#p4738381
и где тут про море?
Рабочие места ведь бывают разные. Есть такие где делается работа, а есть такие откуда можно отправить например сорри-бонус. Вот в одном банке, где главный офис находится в самом что ни есть центре Киева, одно из подразделений находится на Троещине - причем у некоторых сотрудников даже есть рабочие места и там, и там. Очень скажу им было удобно - а где Вася, да уехал в центр. А центр это далеко, и значит на рабочем месте его уже не будет как минимум до завтра ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 20:36

Flamingo
вы читайте кто про что пишет
я сказал что она в понедельник будет.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 20:53

  BVA1 написав:Вообще то, в цивилизованных организациях при вводе такого безобразия, оставляют возможность выбора. Пользоваться старой версией или вводимым безобразием. А здесь, приходится жевать то, что положили в рот. Цивилизацией и не пахнет...


так дело же в том, что тут по сути ничего не поменяли ...
поменяли тока страницу ВХОДА !!!
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 21:42

Re: Альфа-Банк

  cdj2 написав:8. Зачем отрубили 3DSecure?

на нексте работал 3д.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 21:54

  clientage написав:
  хуторянка написав:clientage
Шеф об чём гомон?
не зная за негаразды раз пять за рабочий день спокойно заходила в Альфамобайл без каких либо проблем.деньгА двигалась в обеих направлениях :D

Ничосибе, я вчера до 18:00 постарался все поделать в МАБе и там как с 19:00 началась кутерьма со входом так вот и не утихает
В апликуху я весь день не могу войти, в МАБе вот дето с 17:00 начали приходить пароли на вход, но с опозданим на 30мин :mrgreen:
дето вот ближе у 19:00 дорватся до десктопа, и с 1й попытки зашел в МАБ (оч. странно!), сразу почистил все сберы, и решил от греха подальше все вывести с Ультры на Валю, благо там мона до 20:00 разместиться на их Унив-ом до Пн. А там будемпасматреть :wink:

хорошо, что только сейчас до ветки добрался... сегодня в веб захожу (с компа), ну да новая страница добрался до смс - не пришло, когда нажал на кнопку прислать еще раз пришло сразу две. Зашел сделал платежи все ушло и дошло и на альфк пришло. Ну да где-то в 17-00 в моб маб не мог зайти минут 30, потом все ок было.
Еще и орехи вывел - увидел, что и на ультру теперь можно.
Зашел на форум, а тут такое...
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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