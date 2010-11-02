Кочевник написав:Офпред на морі. Що ви від неї чекаєте? Людина хоче відпочіти.
Не болтайте ерундой. Работает. И помогает кому может (мне например - сегодня). А по поводу того бардака, что с МАБом и мобайлом творится - она не помощник
ранее офпред говорила что будет на месте только в понедельник так что ее нынешние заходы - это от доброты душевной.
Не знаю где, кому и что она говорила, но по моему вопросу, который уже тянется не один день и который не требует ни срочного вмешательства, ни быстрого решения, сама мне написала и потом обращалась минимум дважды в ответственные подразделения. Понятно что на форуме она все желает по доброте душевной, но думаю сегодня - никак не с моря
Кочевник написав:Офпред на морі. Що ви від неї чекаєте? Людина хоче відпочіти.
Не болтайте ерундой. Работает. И помогает кому может (мне например - сегодня). А по поводу того бардака, что с МАБом и мобайлом творится - она не помощник
Не знаю где, кому и что она говорила, но по моему вопросу, который уже тянется не один день и который не требует ни срочного вмешательства, ни быстрого решения, сама мне написала и потом обращалась минимум дважды в ответственные подразделения. Понятно что на форуме она все желает по доброте душевной, но думаю сегодня - никак не с моря
Flamingo написав:[ Не болтайте ерундой. Работает. И помогает кому может (мне например - сегодня). А по поводу того бардака, что с МАБом и мобайлом творится - она не помощник
Не знаю где, кому и что она говорила, но по моему вопросу, который уже тянется не один день и который не требует ни срочного вмешательства, ни быстрого решения, сама мне написала и потом обращалась минимум дважды в ответственные подразделения. Понятно что на форуме она все желает по доброте душевной, но думаю сегодня - никак не с моря
и где тут про море? Рабочие места ведь бывают разные. Есть такие где делается работа, а есть такие откуда можно отправить например сорри-бонус. Вот в одном банке, где главный офис находится в самом что ни есть центре Киева, одно из подразделений находится на Троещине - причем у некоторых сотрудников даже есть рабочие места и там, и там. Очень скажу им было удобно - а где Вася, да уехал в центр. А центр это далеко, и значит на рабочем месте его уже не будет как минимум до завтра
BVA1 написав:Вообще то, в цивилизованных организациях при вводе такого безобразия, оставляют возможность выбора. Пользоваться старой версией или вводимым безобразием. А здесь, приходится жевать то, что положили в рот. Цивилизацией и не пахнет...
так дело же в том, что тут по сути ничего не поменяли ... поменяли тока страницу ВХОДА !!!
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хуторянка написав:clientage Шеф об чём гомон? не зная за негаразды раз пять за рабочий день спокойно заходила в Альфамобайл без каких либо проблем.деньгА двигалась в обеих направлениях
Ничосибе, я вчера до 18:00 постарался все поделать в МАБе и там как с 19:00 началась кутерьма со входом так вот и не утихает В апликуху я весь день не могу войти, в МАБе вот дето с 17:00 начали приходить пароли на вход, но с опозданим на 30мин дето вот ближе у 19:00 дорватся до десктопа, и с 1й попытки зашел в МАБ (оч. странно!), сразу почистил все сберы, и решил от греха подальше все вывести с Ультры на Валю, благо там мона до 20:00 разместиться на их Унив-ом до Пн. А там будемпасматреть
хорошо, что только сейчас до ветки добрался... сегодня в веб захожу (с компа), ну да новая страница добрался до смс - не пришло, когда нажал на кнопку прислать еще раз пришло сразу две. Зашел сделал платежи все ушло и дошло и на альфк пришло. Ну да где-то в 17-00 в моб маб не мог зайти минут 30, потом все ок было. Еще и орехи вывел - увидел, что и на ультру теперь можно. Зашел на форум, а тут такое...
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7