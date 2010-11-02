Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 вер, 2019 22:33
WachtAmRhein
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 22:35
Спасибо. Я только с Хрома пытался зайти. А там болт.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
Повідомлень: 1775
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 22:37
Чего вы к офпреду прицепились?
Это как почтальона ругать за новости в газете. Или кассиру предъявлять, что цена другая. Работает человек, иногда помогает, то, что помогает часто - это показатель ее работы. Не она же это делает - она задалбывает коллег по банку. Срок решения проблемы, если он не озвучен заранее, спрашивать смысла нет - решение будет как только будет решение, ни раньше, ни позже. Спросите сотрудника КЦ жкх, когда будет пропавший свет в доме - будет то-же самое - она не знает, пока электрик не починит - кина не будет.
Skiw
Skiw
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 22:44
IMPRINTER написав: Фантом написав:
Со смартфона зайти в МАБ всё равно невозможно, только с компа. После ввода смс, ничего не происходит. ДБ.
в мозилле тоже не получается ? у меня в мозилле получилось зайти в веб с телефона
у меня и в мозиле не заходит со смарта... Это ж теперь со сбера в выходные без компа не снять...
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
Повідомлень: 5513
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Подякували: 568 раз.
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 22:55
ol_zy написав: IMPRINTER написав: Фантом написав:
Со смартфона зайти в МАБ всё равно невозможно, только с компа. После ввода смс, ничего не происходит. ДБ.
в мозилле тоже не получается ? у меня в мозилле получилось зайти в веб с телефона
у меня и в мозиле не заходит со смарта... Это ж теперь со сбера в выходные без компа не снять...
С сейфа?
Skiw
Skiw
Повідомлень: 683
З нами з: 04.04.15
Подякував: 33 раз.
Подякували: 46 раз.
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 23:16
Skiw написав: ol_zy написав:
у меня и в мозиле не заходит со смарта... Это ж теперь со сбера в выходные без компа не снять...
С сейфа?
при чем здесь сейф? с этого убожества то выходят, то не выходят, то заходят, то не заходят средства, а еще он пропадает и фиг его потом найдешь, если карту залочат.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
Повідомлень: 5513
З нами з: 20.01.15
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 23:23
MASolomko написав: Sagittarius написав:
Вроде сейчас все уже работает, только TouchID не сохраняется в приложении (ошибка).
Отключаете данную функцию. Выходите из приложения, снова заходите, включаете её и при последующем входе отпечаток сохраниться.
Я так завел )
Спасибо, но пока это тоже не помогло. Буду завтра пробовать.
Sagittarius
Повідомлень: 534
З нами з: 01.05.07
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 23:39
WachtAmRhein написав:
бачу, що кличного відмінку вони теж не опанували.
паплюжать мову, кляті москалі.
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IMPRINTER
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Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
16378
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П'ят 06 вер, 2019 16:29 lel