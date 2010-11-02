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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 вер, 2019 22:35
Re: Альфа-Банк
Спасибо. Я только с Хрома пытался зайти. А там болт.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: П'ят 06 вер, 2019 22:37
Чего вы к офпреду прицепились?
Это как почтальона ругать за новости в газете. Или кассиру предъявлять, что цена другая.
Работает человек, иногда помогает, то, что помогает часто - это показатель ее работы. Не она же это делает - она задалбывает коллег по банку. Срок решения проблемы, если он не озвучен заранее, спрашивать смысла нет - решение будет как только будет решение, ни раньше, ни позже. Спросите сотрудника КЦ жкх, когда будет пропавший свет в доме - будет то-же самое - она не знает, пока электрик не починит - кина не будет.
Skiw
Додано: П'ят 06 вер, 2019 22:44
у меня и в мозиле не заходит со смарта... Это ж теперь со сбера в выходные без компа не снять...
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
Додано: П'ят 06 вер, 2019 22:55
С сейфа?
Skiw
Додано: П'ят 06 вер, 2019 23:16
при чем здесь сейф? с этого убожества то выходят, то не выходят, то заходят, то не заходят средства, а еще он пропадает и фиг его потом найдешь, если карту залочат.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
Додано: П'ят 06 вер, 2019 23:23
Спасибо, но пока это тоже не помогло. Буду завтра пробовать.
Додано: П'ят 06 вер, 2019 23:39
бачу, що кличного відмінку вони теж не опанували.
знову паплюжать мову, кляті агенти кремля.
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Додано: Суб 07 вер, 2019 00:08
вот скажите на #уя?
на #уя этот маразм привходе в ИБ?
итого теперь что-бы войти:
1. логин
2. ДР
3. машинки, горы, велосипеды
4. пароль
5. смс
на #уя это всё?
P.S.
сегодня без матов не могу
вчера был в альфе на отделении - менял в анкете дату рождения
оставил им только один телефон - он же финансовый - но смс, 3Д, подверждение входа ИБ - идут на абсолютно на левый телефон. на #уя те додаткови рівні безпеки если 3д - шлют на левій телефон?
Востаннє редагувалось uaprofi в Суб 07 вер, 2019 00:15, всього редагувалось 1 раз.
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Суб 07 вер, 2019 00:11
Забавно, картинка фона, при входе с мобильного, сдвинута правее от зеленого водоема, а там дорога, частично разрушеная, возможно от землетрясения или другого катаклизма. Правая обочина обрушена, видно упавший столб и на дороге только велосипедисты офигевают
Востаннє редагувалось Skiw в Суб 07 вер, 2019 00:58, всього редагувалось 1 раз.
Skiw
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