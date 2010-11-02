ну чтобы департамент бездарей получал зарплату
з.ы. если не ошибаюсь, то "на хуя" пишется слитно
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 07 вер, 2019 00:11
ну чтобы департамент бездарей получал зарплату
з.ы. если не ошибаюсь, то "на хуя" пишется слитно
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Суб 07 вер, 2019 00:14, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 07 вер, 2019 00:14
не помогает...
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
Додано: Суб 07 вер, 2019 00:24
кстати а шо даёт "довірений пристрій" - думал что гдето в настройках должен быть список таких устройст - чтобы можно было нажать "больше не доверенный"
просто не нашёл?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Суб 07 вер, 2019 00:29
Re: Альфа-Банк
если "бездари" читают - сделайте возможность входить в ИБ с помощью ЕЦП как в налоговой или ПФУ
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Суб 07 вер, 2019 00:49
ничего страшно.
у работников банка тоже сегодня не работал МАБ
клиенты же сами поставили свою подпись под договорами?
вам же рекомендовали всё гасить за 2 - 3 дня до РД?
З.Ы. это краткий пересказ того что было сказано на отделении по этому поводу
Востаннє редагувалось uaprofi в Суб 07 вер, 2019 00:50, всього редагувалось 1 раз.
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Суб 07 вер, 2019 00:50
я бы выразился более корректно - два отдела бездарей.
так как подобную шнягу придумали явно не ИТ. это они ее сделали косо-криво.
но техзадание думаю другие идиоты выдавали.
Додано: Суб 07 вер, 2019 01:03
Тут или тесты не проводили или обновление криво поставили на прод.
Долгое исправление и далеко не всего, говорит, что тесты делали от балды или не делали вообще.
Ну или ещё какой то дикий вариант.
Skiw
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