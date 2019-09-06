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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7575757675777578>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
205
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
166
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
162
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 00:11

  uaprofi написав:вот скажите на хуя?
на хуя этот маразм привходе в ИБ?
итого теперь что-бы войти:
1. логин
2. ДР
3. машинки, горы, велосипеды
4. пароль
5. смс
на хуя это всё?


ну чтобы департамент бездарей получал зарплату

з.ы. если не ошибаюсь, то "на хуя" пишется слитно :mrgreen:
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Суб 07 вер, 2019 00:14, всього редагувалось 1 раз.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 00:14

  Sagittarius написав:
  MASolomko написав:
  Sagittarius написав:Вроде сейчас все уже работает, только TouchID не сохраняется в приложении (ошибка).
Отключаете данную функцию. Выходите из приложения, снова заходите, включаете её и при последующем входе отпечаток сохраниться.

Я так завел )

Спасибо, но пока это тоже не помогло. Буду завтра пробовать.

не помогает...
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 00:24

кстати а шо даёт "довірений пристрій" - думал что гдето в настройках должен быть список таких устройст - чтобы можно было нажать "больше не доверенный"
просто не нашёл?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 00:29

Re: Альфа-Банк

  IMPRINTER написав:ну чтобы департамент бездарей получал зарплату



если "бездари" читают - сделайте возможность входить в ИБ с помощью ЕЦП как в налоговой или ПФУ
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 00:49

  pharus написав:
  mustbe написав:Вопрос офпреду:
Кто-то будет анально покаран за тот беспредел, что творится в МАБе ?

Лучше фискально, пусть с их ЗП компенсируют влёт на штрафы тем клиентам банка, у кого не прошло погашение кредиток в штатном режиме.


ничего страшно.
у работников банка тоже сегодня не работал МАБ
клиенты же сами поставили свою подпись под договорами?
вам же рекомендовали всё гасить за 2 - 3 дня до РД?
З.Ы. это краткий пересказ того что было сказано на отделении по этому поводу
Востаннє редагувалось uaprofi в Суб 07 вер, 2019 00:50, всього редагувалось 1 раз.
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 00:50

  IMPRINTER написав:
  uaprofi написав:вот скажите на хуя?
на хуя этот маразм привходе в ИБ?
итого теперь что-бы войти:
1. логин
2. ДР
3. машинки, горы, велосипеды
4. пароль
5. смс
на хуя это всё?


ну чтобы департамент бездарей получал зарплату

з.ы. если не ошибаюсь, то "на хуя" пишется слитно :mrgreen:

я бы выразился более корректно - два отдела бездарей.
так как подобную шнягу придумали явно не ИТ. это они ее сделали косо-криво.
но техзадание думаю другие идиоты выдавали.
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 01:03

Тут или тесты не проводили или обновление криво поставили на прод.
Долгое исправление и далеко не всего, говорит, что тесты делали от балды или не делали вообще.
Ну или ещё какой то дикий вариант.
Skiw :D
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 02:38

  uaprofi написав:
  IMPRINTER написав:ну чтобы департамент бездарей получал зарплату



если "бездари" читают - сделайте возможность входить в ИБ с помощью ЕЦП как в налоговой или ПФУ

ненадо...) а то мы месяц тут ни зайти ни выйти не сможем - пусть это недоразумение ( их айтишники ) вернут все взад а сами дружной компанией ..пензлюют на биржу труда .
Н-да...я думал Алле уже меня нечем разозлить...все что можно покращили так что от когда то интересных продуктов и сервисов ничего не осталось ..ан нет - оказывается есть еще куда углубить и расширить..)).
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 08:30

Re: Альфа-Банк

uaprofi написав:вот скажите на #уя?
на #уя этот маразм привходе в ИБ?
итого теперь что-бы войти:
1. логин
2. ДР
3. машинки, горы, велосипеды
4. пароль
5. смс
на #уя это всё?

Это при каждом входе?!
Размер имеет значение.
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 08:34

Да, если у вас семья больше одного человека. Или отдельный компьютер для каждого.
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