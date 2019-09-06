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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 07 вер, 2019 10:11
Альфа бере коміс за сторонній п2п по дебетках ?
Про ліміт в 15К знаю. Вже підняв його через кал. Кажуть можна його на постійній основі підняти.
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Додано: Суб 07 вер, 2019 10:14
mixa написав:
Альфа бере коміс за сторонній п2п по дебетках ?
По пакетках точно нет. По др. не знаю
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Додано: Суб 07 вер, 2019 10:19
mixa написав:
Альфа бере коміс за сторонній п2п по дебетках ?
Про ліміт в 15К знаю. Вже підняв його через кал. Кажуть можна його на постійній основі підняти.
по дебеткам нет.
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Додано: Суб 07 вер, 2019 13:04
2XL написав:
uaprofi написав:вот скажите на #уя?
на #уя этот маразм привходе в ИБ?
итого теперь что-бы войти:
1. логин
2. ДР
3. машинки, горы, велосипеды
4. пароль
5. смс
на #уя это всё?
Это при каждом входе?!
ну если вы не чистите куки и кеш и нажмёте доверенное устройство возможно оно немного упростится на время действительности кукисов
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима
///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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uaprofi
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