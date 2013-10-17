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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 07 вер, 2019 10:11
Альфа бере коміс за сторонній п2п по дебетках ?
Про ліміт в 15К знаю. Вже підняв його через кал. Кажуть можна його на постійній основі підняти.
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mixa
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Додано: Суб 07 вер, 2019 10:14
mixa написав:
Альфа бере коміс за сторонній п2п по дебетках ?
По пакетках точно нет. По др. не знаю
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Додано: Суб 07 вер, 2019 10:19
mixa написав:
Альфа бере коміс за сторонній п2п по дебетках ?
Про ліміт в 15К знаю. Вже підняв його через кал. Кажуть можна його на постійній основі підняти.
по дебеткам нет.
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Додано: Суб 07 вер, 2019 13:04
2XL написав:
uaprofi написав:вот скажите на #уя?
на #уя этот маразм привходе в ИБ?
итого теперь что-бы войти:
1. логин
2. ДР
3. машинки, горы, велосипеды
4. пароль
5. смс
на #уя это всё?
Это при каждом входе?!
ну если вы не чистите куки и кеш и нажмёте доверенное устройство возможно оно немного упростится на время действительности кукисов
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима
///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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uaprofi
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Додано: Суб 07 вер, 2019 17:11
Вопрос оффпреду. Уточните пожалуйста - участвуют ли в акции "Дарим 200 гривен за открытие кредитной карты Максимум" старые клиенты банка у кого нет этой кредитки но которые участвуют в акции "пригласи друга" как приглашающие?
А то в правилах акции написано что участники акции "Пригласи друга" не имеют права участвовать в новой акции - но не уточнено кто именно(принявшие приглашение или отославшие приглашение). По логике правильно ограничить неофитов, кто только открыл дебетку по приглашению - сильно жирно им еще и 200 за кредитку сразу. Но в чем тайный смысл ограничивать тех, кто привлекает друзей но не имеет своей кредитки Максимум? За стопитсот друзей по 200 гривен за каждого банку не жалко раскошелиться а что человек себе откроет наконец то эту кредитку - уже жалко 200 гривен?
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jabba
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Додано: Суб 07 вер, 2019 17:41
jabba
в чём тайный смысл участвовать в "Дарим 200 гривен за открытие" и получить 200 грн,
если можно участвовать в "пригласи друга" и получить 400 на двоих.
причём если Вы хотите быть приглашённым стоит только намекнуть и Вам сразу накидают кучу реферальских ссылок ... останется только выбирать.
З.Ы.
хотя я бы не рекоментавал эту кредитку даже врагам ... даже на попробывать
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима
///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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uaprofi
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Додано: Суб 07 вер, 2019 18:45
uaprofi написав:
хотя я бы не рекоментавал эту кредитку даже врагам ... даже на попробывать
Неумение "готовить" кредитку аллы - это ещё не повод её критиковать, имхо
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Кассандра
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