Додано: Суб 07 вер, 2019 20:53

uaprofi написав: jabba

в чём тайный смысл участвовать в "Дарим 200 гривен за открытие" и получить 200 грн,

если можно участвовать в "пригласи друга" и получить 400 на двоих.

причём если Вы хотите быть приглашённым стоит только намекнуть и Вам сразу накидают кучу реферальских ссылок ... останется только выбирать.



З.Ы.

хотя я бы не рекоментавал эту кредитку даже врагам ... даже на попробывать в чём тайный смысл участвовать в "Дарим 200 гривен за открытие" и получить 200 грн,если можно участвовать в "пригласи друга" и получить 400 на двоих.причём если Вы хотите быть приглашённым стоит только намекнуть и Вам сразу накидают кучу реферальских ссылок ... останется только выбирать.З.Ы.хотя я бы не рекоментавал эту кредитку даже врагам ... даже на попробывать

Если бы Вы внимательно читали то поняли бы что в пригласи друга приглашаю я. И какие-то деньги получу за приглашенных. Следовательно я давно клиент Альфы и мне самому никаких предложений ни от кого не нужно. Но у меня именно Максимум нет и без подарочных 200 гривен она мне и не нужна в том числе и по упомянутым Вами причинам.Но с 200 гривнами - сойдет и такая.Вот я и прошу уточнить офпреда - запрет участвовать в новой акции для уже участвующих в акции "пригласи друга" касается и приглашающих тоже или имелись в виду только приглашенные? В правилах акции этот вопрос не освещен и право толковать не полностью освещенные моменты акций - только за банком.