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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7575757675777578

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
205
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
166
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
162
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 09:11

  WachtAmRhein написав:Да, если у вас семья больше одного человека. Или отдельный компьютер для каждого.

У десктопного ФФ есть расширение позволяющее одновременно входить на 5 учеток (может и больше у меня просто больше нет) - каждая просто в отдельной вкладке, сохранять для этого типа вкладки именно эту учетку и в дальнейшем входить только по паролю просто нажав на тот или иной тип вкладки и закладку в ней. Компьютер, естественно один ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 10:11

Re: Альфа-Банк

Альфа бере коміс за сторонній п2п по дебетках ?
Про ліміт в 15К знаю. Вже підняв його через кал. Кажуть можна його на постійній основі підняти.
mixa
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 10:14

  mixa написав:Альфа бере коміс за сторонній п2п по дебетках ?

По пакетках точно нет. По др. не знаю
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 10:19

  mixa написав:Альфа бере коміс за сторонній п2п по дебетках ?
Про ліміт в 15К знаю. Вже підняв його через кал. Кажуть можна його на постійній основі підняти.


по дебеткам нет.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 13:04

  2XL написав:
uaprofi написав:вот скажите на #уя?
на #уя этот маразм привходе в ИБ?
итого теперь что-бы войти:
1. логин
2. ДР
3. машинки, горы, велосипеды
4. пароль
5. смс
на #уя это всё?

Это при каждом входе?!

ну если вы не чистите куки и кеш и нажмёте доверенное устройство возможно оно немного упростится на время действительности кукисов
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 17:11

Re: Альфа-Банк

Вопрос оффпреду. Уточните пожалуйста - участвуют ли в акции "Дарим 200 гривен за открытие кредитной карты Максимум" старые клиенты банка у кого нет этой кредитки но которые участвуют в акции "пригласи друга" как приглашающие?
А то в правилах акции написано что участники акции "Пригласи друга" не имеют права участвовать в новой акции - но не уточнено кто именно(принявшие приглашение или отославшие приглашение). По логике правильно ограничить неофитов, кто только открыл дебетку по приглашению - сильно жирно им еще и 200 за кредитку сразу. Но в чем тайный смысл ограничивать тех, кто привлекает друзей но не имеет своей кредитки Максимум? За стопитсот друзей по 200 гривен за каждого банку не жалко раскошелиться а что человек себе откроет наконец то эту кредитку - уже жалко 200 гривен?
jabba
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 17:41

jabba
в чём тайный смысл участвовать в "Дарим 200 гривен за открытие" и получить 200 грн,
если можно участвовать в "пригласи друга" и получить 400 на двоих.
причём если Вы хотите быть приглашённым стоит только намекнуть и Вам сразу накидают кучу реферальских ссылок ... останется только выбирать.

З.Ы.
хотя я бы не рекоментавал эту кредитку даже врагам ... даже на попробывать
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 18:45

  uaprofi написав:хотя я бы не рекоментавал эту кредитку даже врагам ... даже на попробывать

Ну неумение "готовить" кредитку аллы - это ещё не повод её критиковать, имхо :roll:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 20:53

  uaprofi написав:jabba
в чём тайный смысл участвовать в "Дарим 200 гривен за открытие" и получить 200 грн,
если можно участвовать в "пригласи друга" и получить 400 на двоих.
причём если Вы хотите быть приглашённым стоит только намекнуть и Вам сразу накидают кучу реферальских ссылок ... останется только выбирать.

З.Ы.
хотя я бы не рекоментавал эту кредитку даже врагам ... даже на попробывать


Если бы Вы внимательно читали то поняли бы что в пригласи друга приглашаю я. И какие-то деньги получу за приглашенных. Следовательно я давно клиент Альфы и мне самому никаких предложений ни от кого не нужно. Но у меня именно Максимум нет и без подарочных 200 гривен она мне и не нужна в том числе и по упомянутым Вами причинам. :mrgreen: Но с 200 гривнами - сойдет и такая. :oops:
Вот я и прошу уточнить офпреда - запрет участвовать в новой акции для уже участвующих в акции "пригласи друга" касается и приглашающих тоже или имелись в виду только приглашенные? В правилах акции этот вопрос не освещен и право толковать не полностью освещенные моменты акций - только за банком.
jabba
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