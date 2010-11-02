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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7576757775787579

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
205
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
166
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
162
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 21:43

Re: Альфа-Банк

  jabba написав:Но с 200 гривнами - сойдет и такая


Вы хотите 200 грн? правильно?

Даже если Вы давно клиент аллы, и даже если у Вас уже есть одна кредитка - то даже в этом случае - если Вы перейдёте по чьей нибудь ссылке и оформите новую кредитку - Вы получите 200 грн.
Но получите 200 грн. не только Вы, а ещё кто-нибудь ещё.

З.Ы.
зачем соглашатся на 200, если алла готова платить за это 400?

З.Ы.
но ещё раз оно не стоит не 200 не 400 - если бы знал как там всё устроенно там прайс должен быть от 2К и выше, а лучше совсем её не оформлять - никогда
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 21:50

  uaprofi написав:а лучше совсем её не оформлять - никогда

Если финграмотность близка к нулю, то да. Правильно говорили, что кредитки Альфы для умных клиентов.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 21:57

uaprofi С чего Вы взяли что человека у которого есть уже карты Альфы в том числе кредитные можно пригласить как друга? :shock:
jabba
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 22:04

jabba
1. это полностью соответствует правилам
2. эту возможность тут потверждала представитель
3. мне в такой ситуации это уже подтвердили в чате - что условия как приглашённый я выполнил и сказали тупо ждать до 31 дня

З.Ы.
вот интересно кому-то выплачивали вознаграждение раньше чем на 31 календарный день после проведения операции по счёту?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 22:19

uaprofi Это противоречит правилам и самому смыслу "приглашения друга"
https://alfabank.ua/upload/Terms-Invite ... 4.2019.pdf
Пункты 5.1 и 5.2
Но от этих пчел всего можно ожидать (с) :mrgreen:
И если это действительно правда и офпред подтвердит ( в чем я очень сильно сомневаюсь)- то еще проще, у меня есть от кого получить приглашение, тем более акция "пригласи друга" бессрочная.
jabba
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 08:37

Re: Альфа-Банк

uaprofi написав:
  2XL написав:
uaprofi написав:вот скажите на #уя?
на #уя этот маразм привходе в ИБ?
итого теперь что-бы войти:
1. логин
2. ДР
3. машинки, горы, велосипеды
4. пароль
5. смс
на #уя это всё?

Это при каждом входе?!

ну если вы не чистите куки и кеш и нажмёте доверенное устройство возможно оно немного упростится на время действительности кукисов
Даже войти не смог. После ввода пароля из СМС (ГДЕ НУЖНО ПЕРЕСТАВЛЯТЬ КУРСОР НА СЛЕДУЮЩЕЕ ПОЛЕ ВРУЧНУЮ) ничего не произошло. На кнопку ввод тоже никакой реакции. Браузер мобильный хром. Компьютером для этих операций не пользуюсь, специально для Альфа-банка устанавливать другой браузер тоже не буду. Дно пробито.
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 09:25

Re: Альфа-Банк

....
С мобильного в МАБ хрен зайдешь, пароль из смс и нет кнопки продолжить.
Я правильно понимаю есть в альфамобайл пополнить дебетку с Ощадного то снять смогу в понедельник ближе к обеду?

Когда-то давно так обжёгся и пользовался с тех пор только в браузере
ВВХ - ПНХ!
romanauscas
 
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