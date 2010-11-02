Додано: Суб 07 вер, 2019 21:43

jabba написав: Но с 200 гривнами - сойдет и такая Но с 200 гривнами - сойдет и такая

Вы хотите 200 грн? правильно?Даже если Вы давно клиент аллы, и даже если у Вас уже есть одна кредитка - то даже в этом случае - если Вы перейдёте по чьей нибудь ссылке и оформитекредитку - Вы получите 200 грн.Но получите 200 грн. не только Вы, а ещё кто-нибудь ещё.З.Ы.зачем соглашатся на 200, если алла готова платить за это 400?З.Ы.но ещё раз оно не стоит не 200 не 400 - если бы знал как там всё устроенно там прайс должен быть от 2К и выше, а лучше совсем её не оформлять - никогда