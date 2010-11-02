Даже если Вы давно клиент аллы, и даже если у Вас уже есть одна кредитка - то даже в этом случае - если Вы перейдёте по чьей нибудь ссылке и оформите новую кредитку - Вы получите 200 грн. Но получите 200 грн. не только Вы, а ещё кто-нибудь ещё.
З.Ы. зачем соглашатся на 200, если алла готова платить за это 400?
З.Ы. но ещё раз оно не стоит не 200 не 400 - если бы знал как там всё устроенно там прайс должен быть от 2К и выше, а лучше совсем её не оформлять - никогда
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
jabba 1. это полностью соответствует правилам 2. эту возможность тут потверждала представитель 3. мне в такой ситуации это уже подтвердили в чате - что условия как приглашённый я выполнил и сказали тупо ждать до 31 дня
З.Ы. вот интересно кому-то выплачивали вознаграждение раньше чем на 31 календарный день после проведения операции по счёту?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi Это противоречит правилам и самому смыслу "приглашения друга" https://alfabank.ua/upload/Terms-Invite ... 4.2019.pdf Пункты 5.1 и 5.2 Но от этих пчел всего можно ожидать (с) И если это действительно правда и офпред подтвердит ( в чем я очень сильно сомневаюсь)- то еще проще, у меня есть от кого получить приглашение, тем более акция "пригласи друга" бессрочная.
uaprofi написав:вот скажите на #уя? на #уя этот маразм привходе в ИБ? итого теперь что-бы войти: 1. логин 2. ДР 3. машинки, горы, велосипеды 4. пароль 5. смс на #уя это всё?
Это при каждом входе?!
ну если вы не чистите куки и кеш и нажмёте доверенное устройство возможно оно немного упростится на время действительности кукисов
Даже войти не смог. После ввода пароля из СМС (ГДЕ НУЖНО ПЕРЕСТАВЛЯТЬ КУРСОР НА СЛЕДУЮЩЕЕ ПОЛЕ ВРУЧНУЮ) ничего не произошло. На кнопку ввод тоже никакой реакции. Браузер мобильный хром. Компьютером для этих операций не пользуюсь, специально для Альфа-банка устанавливать другой браузер тоже не буду. Дно пробито.