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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 08 вер, 2019 10:41
Flamingo, стараемся.
Пока что временное решение — подстроиться под Аллу.
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MASolomko
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Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
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