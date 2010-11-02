Flamingo, стараемся.
Пока что временное решение — подстроиться под Аллу.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 08 вер, 2019 10:41
Re: Альфа-Банк
Flamingo, стараемся.
Пока что временное решение — подстроиться под Аллу.
Додано: Нед 08 вер, 2019 12:37
27 августа обоим утром по +200 новая дебетка с 1-го
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Нед 08 вер, 2019 13:12
Re: Альфа-Банк
Так. Онлайн тільки через МАБ, а тепер ще й Мозілу)))
Додано: Нед 08 вер, 2019 13:19
Пополнить карту
Подскажите пожалуйста самый дешевый способ пополнить карту World Максимум. Наличкой или с карты другого банка (привата или моно). Можно в ЛС. Спасибо.
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