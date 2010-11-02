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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7578757975807581>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
205
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
166
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
162
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 10:41

Re: Альфа-Банк

Flamingo, стараемся.
Пока что временное решение — подстроиться под Аллу. :(
MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 12:37

  uaprofi написав:jabba
1. это полностью соответствует правилам
2. эту возможность тут потверждала представитель
3. мне в такой ситуации это уже подтвердили в чате - что условия как приглашённый я выполнил и сказали тупо ждать до 31 дня

З.Ы.
вот интересно кому-то выплачивали вознаграждение раньше чем на 31 календарный день после проведения операции по счёту?

27 августа обоим утром по +200 новая дебетка с 1-го
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 13:12

Re: Альфа-Банк

romanauscas написав:Я правильно понимаю если в альфамобайл пополнить дебетку с Ощадного то снять смогу в понедельник ближе к обеду?

Так. Онлайн тільки через МАБ, а тепер ще й Мозілу)))
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 13:19

Пополнить карту

Подскажите пожалуйста самый дешевый способ пополнить карту World Максимум. Наличкой или с карты другого банка (привата или моно). Можно в ЛС. Спасибо.
st512
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 13:41

  st512 написав:Подскажите пожалуйста самый дешевый способ пополнить карту World Максимум. Наличкой или с карты другого банка (привата или моно). Можно в ЛС. Спасибо.

своими с моно
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 14:13

  Bosstone написав:
  st512 написав:Подскажите пожалуйста самый дешевый способ пополнить карту World Максимум. Наличкой или с карты другого банка (привата или моно). Можно в ЛС. Спасибо.

своими с моно

только не забываем что алла это вам не бегемот и не котобанда.
тут кроме даты операции есть еще дата распределения денег по счету.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 14:46

  romanauscas написав:....
С мобильного в МАБ хрен зайдешь, пароль из смс и нет кнопки продолжить.
Я правильно понимаю если в альфамобайл пополнить дебетку с Ощадного то снять смогу в понедельник ближе к обеду?

Когда-то давно так обжёгся и пользовался с тех пор только в браузере
в пятницу в мабе делал перевод между своими счетами,в субботу наблюдаю сохранение баланса на прежних местах. Вот это,да.
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 15:11

Re: Альфа-Банк

MASolomko написав:
  2XL написав:После ввода пароля из СМС (ГДЕ НУЖНО ПЕРЕСТАВЛЯТЬ КУРСОР НА СЛЕДУЮЩЕЕ ПОЛЕ ВРУЧНУЮ) ничего не произошло... Браузер мобильный хром.
Используй Mozilla Firefox. ;)
Через хром проблем нет с заходом!
anis
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 15:30

Re: Альфа-Банк

anis, через Chrome для Android или Windows?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 16:45

Re: Альфа-Банк

MASolomko написав:anis, через Chrome для Android или Windows?
Win10
На мобиле app
anis
 
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