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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 08 вер, 2019 10:41
Flamingo, стараемся.
Пока что временное решение — подстроиться под Аллу.
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MASolomko
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Додано: Нед 08 вер, 2019 12:37
uaprofi написав:jabba
1. это полностью соответствует правилам
2. эту возможность тут потверждала представитель
3. мне в такой ситуации это уже подтвердили в чате - что условия как приглашённый я выполнил и сказали тупо ждать до
31 дня
З.Ы.
вот интересно кому-то выплачивали вознаграждение раньше чем на 31 календарный день после проведения операции по счёту?
27 августа обоим утром по +200 новая дебетка с 1-го
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Мизантрóп
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Додано: Нед 08 вер, 2019 13:12
romanauscas написав:Я правильно понимаю если в альфамобайл пополнить дебетку с Ощадного то снять смогу в понедельник ближе к обеду?
Так. Онлайн тільки через МАБ, а тепер ще й Мозілу)))
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stryzhko
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Додано: Нед 08 вер, 2019 13:19
Подскажите пожалуйста самый дешевый способ пополнить карту World Максимум. Наличкой или с карты другого банка (привата или моно). Можно в ЛС. Спасибо.
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st512
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Додано: Нед 08 вер, 2019 13:41
st512 написав:
Подскажите пожалуйста самый дешевый способ пополнить карту World Максимум. Наличкой или с карты другого банка (привата или моно). Можно в ЛС. Спасибо.
своими с моно
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Bosstone
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Додано: Нед 08 вер, 2019 14:13
Bosstone написав: st512 написав:
Подскажите пожалуйста самый дешевый способ пополнить карту World Максимум. Наличкой или с карты другого банка (привата или моно). Можно в ЛС. Спасибо.
своими с моно
только не забываем что алла это вам не бегемот и не котобанда.
тут кроме даты операции есть еще дата распределения денег по счету.
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mephala
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Додано: Нед 08 вер, 2019 14:46
romanauscas написав:
....
С мобильного в МАБ хрен зайдешь, пароль из смс и нет кнопки продолжить.
Я правильно понимаю если в альфамобайл пополнить дебетку с Ощадного то снять смогу в понедельник ближе к обеду?
Когда-то давно так обжёгся и пользовался с тех пор только в браузере
в пятницу в мабе делал перевод между своими счетами,в субботу наблюдаю сохранение баланса на прежних местах. Вот это,да.
никому не верю
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sens
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Додано: Нед 08 вер, 2019 15:11
MASolomko написав: 2XL написав:
После ввода пароля из СМС (ГДЕ НУЖНО ПЕРЕСТАВЛЯТЬ КУРСОР НА СЛЕДУЮЩЕЕ ПОЛЕ ВРУЧНУЮ) ничего не произошло... Браузер мобильный хром.
Используй Mozilla Firefox.
Через хром проблем нет с заходом!
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anis
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Додано: Нед 08 вер, 2019 15:30
anis, через Chrome для Android или Windows?
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MASolomko
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Додано: Нед 08 вер, 2019 16:45
MASolomko написав:anis, через Chrome для Android или Windows?
Win10
На мобиле app
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anis
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