|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 08 вер, 2019 16:52
Осталось на главной странице банки указать, что для полного пользования услугами нужен персональный компьютер
Размер имеет значение.
-
2XL
-
-
- Повідомлень: 3135
- З нами з: 13.12.12
- Подякував: 750 раз.
- Подякували: 204 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|16385
|2328215
|
|
|1697
|361566
|
|
|45
|19016
|