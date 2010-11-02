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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 08 вер, 2019 16:52
Re: Альфа-Банк
Осталось на главной странице банки указать, что для полного пользования услугами нужен персональный компьютер
Размер имеет значение.
Додано: Нед 08 вер, 2019 16:58
Re: Альфа-Банк
Витрати з кредиток враховуються в кількість покупок, щоб не платити абонку по пакетних картках?
Додано: Нед 08 вер, 2019 17:00
Re: Альфа-Банк
Ні
Додано: Нед 08 вер, 2019 17:16
Далеко не у всех дома кол-во ПК равно кол-ву проживающих в данной квартире.
Для Аллы это видать новость, т. к. проводить каждый раз шестифакторную авторизауию это просто лютый писец.
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Додано: Нед 08 вер, 2019 17:17
Re: Альфа-Банк
По идее, если на пк будет у каждого своя учетка, проблемы не будет
Додано: Нед 08 вер, 2019 17:19
Faceless
Не канает.
Чтоб перезайти снова шестифакторная.
Возможно если в разные акки входить через разные браузеры и заканает упрощенная (четырехфактоая)
Это при всем при том, что внутри без подтвердения каждой операции даже между своими пукнуть нельзя. Накую такой щадроченный вход? Они бы еще сделали прозвон оператором при входе, который спрашивалбы в каком отделении вы какую карту получали и какие у ва в акке были мыла до и почле декоммунизации.
Короче полные ипанаты.
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Додано: Нед 08 вер, 2019 17:48
Re: Альфа-Банк
у меня у всех членов семьи Alfa - кредит, дебит, депо итд! Так как всем пофиг, проверяю и контролирую всех я каждое воскресенье - сегодня потратил 2 часа на авторизацию 6 акков! Алла, альо? Вы с ума сошли? Мало того что программы автозаполнения бессильны в ваших 2 страницах авторизации, так еще и смски которые выключить нельзя? Я не собираюсь воскресенье - радостный день проводить за авторизацией в вашей прекрасной системе - закрываем счета?
Додано: Нед 08 вер, 2019 17:57
Re: Альфа-Банк
еще интересную новость узнал - с платинум блек снятие 2 бесплатных, потом 1%! Любых денег, даже депозитных! То есть открыли вы например 5 депозитов, которые заканчиваются все в одном месяце - и хотите снять - или ждать чтоб все скопились или если срочно бабки нужны - 1%! Это про доллар, у которого максимальная ставка 3,5% годовых или евро у которго 2%
Маразм крепчал.....
Додано: Нед 08 вер, 2019 18:02
nnallex А когда открывали карту - Вам было все равно на это? Раз сейчас это новость? И не два раза за жизнь ведь - а в месяц. Подождете, за месяц подсобираете и разом снимите.
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