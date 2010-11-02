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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7579758075817582>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
205
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
166
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
162
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 16:52

Re: Альфа-Банк

Осталось на главной странице банки указать, что для полного пользования услугами нужен персональный компьютер
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 16:58

Re: Альфа-Банк

Витрати з кредиток враховуються в кількість покупок, щоб не платити абонку по пакетних картках?
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 17:00

Re: Альфа-Банк

Zochan написав:Витрати з кредиток враховуються в кількість покупок, щоб не платити абонку по пакетних картках?
Ні
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 17:02

  2XL написав:нужен персональный компьютер

У вас его нет?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 17:16

  Vorlon написав:
  2XL написав:нужен персональный компьютер

У вас его нет?


Далеко не у всех дома кол-во ПК равно кол-ву проживающих в данной квартире.
Для Аллы это видать новость, т. к. проводить каждый раз шестифакторную авторизауию это просто лютый писец.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 17:17

Re: Альфа-Банк

IMPRINTER написав:
  Vorlon написав:
  2XL написав:нужен персональный компьютер

У вас его нет?


Далеко не у всех дома кол-во ПК равно кол-ву проживающих в данной квартире.
Для Аллы это видать новость, т. к. проводить каждый раз шестифакторную авторизауию это просто лютый писец.


По идее, если на пк будет у каждого своя учетка, проблемы не будет
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 17:19

Faceless

Не канает.
Чтоб перезайти снова шестифакторная.
Возможно если в разные акки входить через разные браузеры и заканает упрощенная (четырехфактоая) :mrgreen:

Это при всем при том, что внутри без подтвердения каждой операции даже между своими пукнуть нельзя. Накую такой щадроченный вход? Они бы еще сделали прозвон оператором при входе, который спрашивалбы в каком отделении вы какую карту получали и какие у ва в акке были мыла до и почле декоммунизации.
Короче полные ипанаты.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 17:48

Re: Альфа-Банк

у меня у всех членов семьи Alfa - кредит, дебит, депо итд! Так как всем пофиг, проверяю и контролирую всех я каждое воскресенье - сегодня потратил 2 часа на авторизацию 6 акков! Алла, альо? Вы с ума сошли? Мало того что программы автозаполнения бессильны в ваших 2 страницах авторизации, так еще и смски которые выключить нельзя? Я не собираюсь воскресенье - радостный день проводить за авторизацией в вашей прекрасной системе - закрываем счета?
nnallex
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 17:57

Re: Альфа-Банк

еще интересную новость узнал - с платинум блек снятие 2 бесплатных, потом 1%! Любых денег, даже депозитных! То есть открыли вы например 5 депозитов, которые заканчиваются все в одном месяце - и хотите снять - или ждать чтоб все скопились или если срочно бабки нужны - 1%! Это про доллар, у которого максимальная ставка 3,5% годовых или евро у которго 2%
Маразм крепчал.....
nnallex
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 18:02

nnallex А когда открывали карту - Вам было все равно на это? Раз сейчас это новость? :mrgreen: И не два раза за жизнь ведь - а в месяц. Подождете, за месяц подсобираете и разом снимите.
jabba
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