RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7579758075817582

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
205
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
166
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
162
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 18:10

Re: Альфа-Банк

jabba написав:nnallex А когда открывали карту - Вам было все равно на это? Раз сейчас это новость? :mrgreen: И не два раза за жизнь ведь - а в месяц. Подождете, за месяц подсобираете и разом снимите.

Не думал что касается депозитов. Депозиты даже в самых отбитых банках можно снимать сколько хочешь .


Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
nnallex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 236
З нами з: 09.11.14
Подякував: 75 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 18:11

  nnallex написав:еще интересную новость узнал - с платинум блек снятие 2 бесплатных, потом 1%! Любых денег, даже депозитных! То есть открыли вы например 5 депозитов, которые заканчиваются все в одном месяце - и хотите снять - или ждать чтоб все скопились или если срочно бабки нужны - 1%! Это про доллар, у которого максимальная ставка 3,5% годовых или евро у которго 2%
Маразм крепчал.....

вообще то депозитные деньги снимаются по ордерку взятому у менеджера без участия карты в кассе. и в зачет двух снятий в месяц не идут.
mephala
 
Повідомлень: 5400
З нами з: 07.04.14
Подякував: 74 раз.
Подякували: 661 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 18:14

IMPRINTER
Расширение Multi-Account containers для Firefox решает проблему полностью и для любого количества.
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2887
З нами з: 20.03.15
Подякував: 50 раз.
Подякували: 595 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 18:24

Re: Альфа-Банк

Зображення
Честно говоря третий день вподряд кумарит эту надпись видеть
Они вообще на все болт положили?
mephala
 
Повідомлень: 5400
З нами з: 07.04.14
Подякував: 74 раз.
Подякували: 661 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 18:26

  mephala написав:Зображення
Честно говоря третий день вподряд кумарит эту надпись видеть
Они вообще на все болт положили?

А в МАБ все ок?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 29395
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1481 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 18:27

Квесторе_поверніться
Так это МАБ на стационаре и есть.
mephala
 
Повідомлень: 5400
З нами з: 07.04.14
Подякував: 74 раз.
Подякували: 661 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 18:32

  mephala написав:Зображення
Честно говоря третий день вподряд кумарит эту надпись видеть
Они вообще на все болт положили?

Зашел без проблем 8)
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2887
З нами з: 20.03.15
Подякував: 50 раз.
Подякували: 595 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 18:34

  mephala написав:Квесторе_поверніться
Так это МАБ на стационаре и есть.


это у вас при нажатии на значек щаблона?
я писал как это теперь лечится )
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 36439
З нами з: 06.08.09
Подякував: 207 раз.
Подякували: 5784 раз.
 
Профіль
9
5
2
  #<1 ... 7579758075817582
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: liliya_logical, melkh, ramaz, Квесторе_поверніться і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Юнекс Банк 1 ... 168, 169, 170
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 03:51
1698 361602
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 вер, 2019 17:34
IMPRINTER
Банк Глобус 1 ... 535, 536, 537
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
5366 705935
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 вер, 2019 17:02
Vorlon
Идея Банк 1 ... 1637, 1638, 1639
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
16385 2328269
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 вер, 2019 16:52
ГеннадийUA

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (75818)
08.09.2019 19:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.