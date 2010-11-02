nnallex написав:еще интересную новость узнал - с платинум блек снятие 2 бесплатных, потом 1%! Любых денег, даже депозитных! То есть открыли вы например 5 депозитов, которые заканчиваются все в одном месяце - и хотите снять - или ждать чтоб все скопились или если срочно бабки нужны - 1%! Это про доллар, у которого максимальная ставка 3,5% годовых или евро у которго 2% Маразм крепчал.....
вообще то депозитные деньги снимаются по ордерку взятому у менеджера без участия карты в кассе. и в зачет двух снятий в месяц не идут.
mephala написав: Честно говоря третий день вподряд кумарит эту надпись видеть Они вообще на все болт положили?
А в МАБ все ок?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.