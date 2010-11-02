RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7580758175827583

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
205
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
166
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
162
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 19:56

Re: Альфа-Банк

  Flamingo написав:Multi-Account containers
Айпи это расширение меняет? А то Лёшик и по айпишнику банит. Больше двух и адью, на проверку гестапо.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1778
З нами з: 18.05.16
Подякував: 249 раз.
Подякували: 195 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 7580758175827583
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher, sola, vollena71, Квесторе_поверніться і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3491, 3492, 3493
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
34923 4319974
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 вер, 2019 18:45
Квесторе_поверніться
Юнекс Банк 1 ... 168, 169, 170
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 03:51
1698 361618
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 вер, 2019 17:34
IMPRINTER
Банк Глобус 1 ... 535, 536, 537
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
5365 705985
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 вер, 2019 17:02
Vorlon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (7239)
08.09.2019 21:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.