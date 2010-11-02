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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 08 вер, 2019 19:56
Flamingo написав:
Multi-Account containers
Айпи это расширение меняет? А то Лёшик и по айпишнику банит. Больше двух и адью, на проверку гестапо.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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