Айпи это расширение меняет? А то Лёшик и по айпишнику банит. Больше двух и адью, на проверку гестапо.
Вряд ли меняет... Но я чтобы проверить вашу теорию вот сейчас в течении минуты поочередно вошел в 3 разных акка, не закрывая при этом в каждом "контейнере" текущую сессию - и все ОК. Думаю потому, что в каждом конкретном "контейнере" оно предварительно но в разное время сохранено как "доверенное устройство" для соответствующего акка. И ай-пи был тогда тот же.
nnallex написав:еще интересную новость узнал - с платинум блек снятие 2 бесплатных, потом 1%! Любых денег, даже депозитных! То есть открыли вы например 5 депозитов, которые заканчиваются все в одном месяце - и хотите снять - или ждать чтоб все скопились или если срочно бабки нужны - 1%! Это про доллар, у которого максимальная ставка 3,5% годовых или евро у которго 2% Маразм крепчал.....
вообще то депозитные деньги снимаются по ордерку взятому у менеджера без участия карты в кассе. и в зачет двух снятий в месяц не идут.
уточните, и я уточню) Депо возвращается на карту , если снимать с текущего счета это 1%! C карты 2 раза бесплатно - третий раз и дальше - платно
nnallex написав:еще интересную новость узнал - с платинум блек снятие 2 бесплатных, потом 1%! Любых денег, даже депозитных! То есть открыли вы например 5 депозитов, которые заканчиваются все в одном месяце - и хотите снять - или ждать чтоб все скопились или если срочно бабки нужны - 1%! Это про доллар, у которого максимальная ставка 3,5% годовых или евро у которго 2% Маразм крепчал.....
вообще то депозитные деньги снимаются по ордерку взятому у менеджера без участия карты в кассе. и в зачет двух снятий в месяц не идут.
уточните, и я уточню) Депо возвращается на карту , если снимать с текущего счета это 1%! C карты 2 раза бесплатно - третий раз и дальше - платно
Ссылка 2. Тарифов https://alfabank.ua/upload/tarrifs-comf ... k-2019.pdf. Не тарифікується0 зняття депозитів та/або відсотків по депозитам відкритим у АТ Альфа-Банк, зняття коштів від Фонду гарантування вкладів для фізичних осіб,яке відбувається шляхом звернення до співробітника відділення Банків (тобто без використання ПОС –терміналу у касі Банків). п.с. И не входит в два снятия, это проверенный факт.
mephala написав:вообще то депозитные деньги снимаются по ордерку взятому у менеджера без участия карты в кассе. и в зачет двух снятий в месяц не идут.
уточните, и я уточню) Депо возвращается на карту , если снимать с текущего счета это 1%! C карты 2 раза бесплатно - третий раз и дальше - платно
Ссылка 2. Тарифов https://alfabank.ua/upload/tarrifs-comf ... k-2019.pdf. Не тарифікується0 зняття депозитів та/або відсотків по депозитам відкритим у АТ Альфа-Банк, зняття коштів від Фонду гарантування вкладів для фізичних осіб,яке відбувається шляхом звернення до співробітника відділення Банків (тобто без використання ПОС –терміналу у касі Банків). п.с. И не входит в два снятия, это проверенный факт.
спс за ссылку! теперь понял, что не ошибался( ° Комісія за наданні банківських послуг вказаних у цьому розділі Тарифів окремо Не тарифікується, оскільки вартість цих послуг включена до вартості тарифу за зняття готівки через установи інших банків; через банкомати банків України та закордоном у разі перевищення ліміту по зняттю готівки за місяць; безготівкове списання з Рахунку по вказаним реквізитам, згідно п.3.3 тарифів. со счета через менеджера как бы бесплатно, но это 1% можете на гор линию позвонить узнать больше двух сумм в мес не снимешь бесплатно
а таки есть же приятные момент в новом ИБ!!! великолепная картинка в качестве фона - берег моря, горы, люди идут по дороге, плавают и отдыхают на берегу моря , чудесная погода ... в момент входа всегда предлагаю разгадать не большой ребус - это просто очень замечательна, хорошая и даже великолепная идея - если выпил и не можешь посчитать скажем слоников - то проспись и заходи с утреца. Скажем спасибо - всем тем кто это для нас делал и делает! У Вас всё получилось! Нам так этого не хватало раньше! Молодцы, ребята!!! Вы точно заслужили премию! Думаю то что Вы сделали - Всем нравиться - ждём от Вас новых шедевров! удивляйте нас почаще!!!
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
nnallex написав:уточните, и я уточню) Депо возвращается на карту , если снимать с текущего счета это 1%! C карты 2 раза бесплатно - третий раз и дальше - платно
Ссылка 2. Тарифов https://alfabank.ua/upload/tarrifs-comf ... k-2019.pdf. Не тарифікується0 зняття депозитів та/або відсотків по депозитам відкритим у АТ Альфа-Банк, зняття коштів від Фонду гарантування вкладів для фізичних осіб,яке відбувається шляхом звернення до співробітника відділення Банків (тобто без використання ПОС –терміналу у касі Банків). п.с. И не входит в два снятия, это проверенный факт.
спс за ссылку! теперь понял, что не ошибался( ° Комісія за наданні банківських послуг вказаних у цьому розділі Тарифів окремо Не тарифікується, оскільки вартість цих послуг включена до вартості тарифу за зняття готівки через установи інших банків; через банкомати банків України та закордоном у разі перевищення ліміту по зняттю готівки за місяць; безготівкове списання з Рахунку по вказаним реквізитам, згідно п.3.3 тарифів. со счета через менеджера как бы бесплатно, но это 1% можете на гор линию позвонить узнать больше двух сумм в мес не снимешь бесплатно
Вы ошибаетесь, т.к. не хотите различать обнал средств с карты и снятие тела и %% с депозита, упавшего на карту через менагера. Менагеру нуна так и сказать: хочу энный раз снять средства с депозита.
uaprofi написав:а таки есть же приятные момент в новом ИБ!!! великолепная картинка в качестве фона - берег моря, горы, люди идут по дороге, плавают и отдыхают на берегу моря , чудесная погода ... в момент входа всегда предлагаю разгадать не большой ребус - это просто очень замечательна, хорошая и даже великолепная идея - если выпил и не можешь посчитать скажем слоников - то проспись и заходи с утреца. Скажем спасибо - всем тем кто это для нас делал и делает! У Вас всё получилось! Нам так этого не хватало раньше! Молодцы, ребята!!! Вы точно заслужили премию! Думаю то что Вы сделали - Всем нравиться - ждём от Вас новых шедевров! удивляйте нас почаще!!!
тут писали что это днепр ) так что море нам тока сницца
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