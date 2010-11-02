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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7581758275837584>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
205
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
166
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
162
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 19:56

Re: Альфа-Банк

  Flamingo написав:Multi-Account containers
Айпи это расширение меняет? А то Лёшик и по айпишнику банит. Больше двух и адью, на проверку гестапо.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 20:20

  Фантом написав:
  Flamingo написав:Multi-Account containers
Айпи это расширение меняет? А то Лёшик и по айпишнику банит. Больше двух и адью, на проверку гестапо.

Вряд ли меняет... Но я чтобы проверить вашу теорию вот сейчас в течении минуты поочередно вошел в 3 разных акка, не закрывая при этом в каждом "контейнере" текущую сессию - и все ОК. :wink: Думаю потому, что в каждом конкретном "контейнере" оно предварительно но в разное время сохранено как "доверенное устройство" для соответствующего акка. И ай-пи был тогда тот же.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 20:22

  mephala написав:
  nnallex написав:еще интересную новость узнал - с платинум блек снятие 2 бесплатных, потом 1%! Любых денег, даже депозитных! То есть открыли вы например 5 депозитов, которые заканчиваются все в одном месяце - и хотите снять - или ждать чтоб все скопились или если срочно бабки нужны - 1%! Это про доллар, у которого максимальная ставка 3,5% годовых или евро у которго 2%
Маразм крепчал.....

вообще то депозитные деньги снимаются по ордерку взятому у менеджера без участия карты в кассе. и в зачет двух снятий в месяц не идут.

уточните, и я уточню) Депо возвращается на карту , если снимать с текущего счета это 1%! C карты 2 раза бесплатно - третий раз и дальше - платно
nnallex
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 20:41

  nnallex написав:
  mephala написав:
  nnallex написав:еще интересную новость узнал - с платинум блек снятие 2 бесплатных, потом 1%! Любых денег, даже депозитных! То есть открыли вы например 5 депозитов, которые заканчиваются все в одном месяце - и хотите снять - или ждать чтоб все скопились или если срочно бабки нужны - 1%! Это про доллар, у которого максимальная ставка 3,5% годовых или евро у которго 2%
Маразм крепчал.....

вообще то депозитные деньги снимаются по ордерку взятому у менеджера без участия карты в кассе. и в зачет двух снятий в месяц не идут.

уточните, и я уточню) Депо возвращается на карту , если снимать с текущего счета это 1%! C карты 2 раза бесплатно - третий раз и дальше - платно

Ссылка 2. Тарифов https://alfabank.ua/upload/tarrifs-comf ... k-2019.pdf.
Не тарифікується0 зняття депозитів та/або відсотків по депозитам відкритим у АТ Альфа-Банк, зняття коштів від Фонду гарантування вкладів для фізичних осіб,яке відбувається шляхом звернення до співробітника відділення Банків (тобто без використання ПОС –терміналу у касі Банків).
п.с. И не входит в два снятия, это проверенный факт.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 20:52

  ruvex написав:
  nnallex написав:
  mephala написав:вообще то депозитные деньги снимаются по ордерку взятому у менеджера без участия карты в кассе. и в зачет двух снятий в месяц не идут.

уточните, и я уточню) Депо возвращается на карту , если снимать с текущего счета это 1%! C карты 2 раза бесплатно - третий раз и дальше - платно

Ссылка 2. Тарифов https://alfabank.ua/upload/tarrifs-comf ... k-2019.pdf.
Не тарифікується0 зняття депозитів та/або відсотків по депозитам відкритим у АТ Альфа-Банк, зняття коштів від Фонду гарантування вкладів для фізичних осіб,яке відбувається шляхом звернення до співробітника відділення Банків (тобто без використання ПОС –терміналу у касі Банків).
п.с. И не входит в два снятия, это проверенный факт.

спс за ссылку! теперь понял, что не ошибался(
° Комісія за наданні банківських послуг вказаних у цьому розділі Тарифів окремо Не тарифікується, оскільки вартість цих послуг включена до вартості
тарифу за зняття готівки через установи інших банків; через банкомати банків України та закордоном у разі перевищення ліміту по зняттю готівки за місяць;
безготівкове списання з Рахунку по вказаним реквізитам, згідно п.3.3 тарифів.
со счета через менеджера как бы бесплатно, но это 1%
можете на гор линию позвонить узнать
больше двух сумм в мес не снимешь бесплатно
nnallex
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 20:55

а таки есть же приятные момент в новом ИБ!!!
великолепная картинка в качестве фона - берег моря, горы, люди идут по дороге, плавают и отдыхают на берегу моря 8) , чудесная погода ...
в момент входа всегда предлагаю разгадать не большой ребус - это просто очень замечательна, хорошая и даже великолепная идея - если выпил и не можешь посчитать скажем слоников - то проспись и заходи с утреца.
Скажем спасибо - всем тем кто это для нас делал и делает! У Вас всё получилось! Нам так этого не хватало раньше!
Молодцы, ребята!!! :lol:
Вы точно заслужили премию! Думаю то что Вы сделали - Всем нравиться - ждём от Вас новых шедевров!
удивляйте нас почаще!!!
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 20:58

  nnallex написав:
  ruvex написав:
  nnallex написав:уточните, и я уточню) Депо возвращается на карту , если снимать с текущего счета это 1%! C карты 2 раза бесплатно - третий раз и дальше - платно

Ссылка 2. Тарифов https://alfabank.ua/upload/tarrifs-comf ... k-2019.pdf.
Не тарифікується0 зняття депозитів та/або відсотків по депозитам відкритим у АТ Альфа-Банк, зняття коштів від Фонду гарантування вкладів для фізичних осіб,яке відбувається шляхом звернення до співробітника відділення Банків (тобто без використання ПОС –терміналу у касі Банків).
п.с. И не входит в два снятия, это проверенный факт.

спс за ссылку! теперь понял, что не ошибался(
° Комісія за наданні банківських послуг вказаних у цьому розділі Тарифів окремо Не тарифікується, оскільки вартість цих послуг включена до вартості
тарифу за зняття готівки через установи інших банків; через банкомати банків України та закордоном у разі перевищення ліміту по зняттю готівки за місяць;
безготівкове списання з Рахунку по вказаним реквізитам, згідно п.3.3 тарифів.
со счета через менеджера как бы бесплатно, но это 1%
можете на гор линию позвонить узнать
больше двух сумм в мес не снимешь бесплатно

Вы ошибаетесь, т.к. не хотите различать обнал средств с карты и снятие тела и %% с депозита, упавшего на карту через менагера. Менагеру нуна так и сказать: хочу энный раз снять средства с депозита.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 21:01

  uaprofi написав:а таки есть же приятные момент в новом ИБ!!!
великолепная картинка в качестве фона - берег моря, горы, люди идут по дороге, плавают и отдыхают на берегу моря 8) , чудесная погода ...
в момент входа всегда предлагаю разгадать не большой ребус - это просто очень замечательна, хорошая и даже великолепная идея - если выпил и не можешь посчитать скажем слоников - то проспись и заходи с утреца.
Скажем спасибо - всем тем кто это для нас делал и делает! У Вас всё получилось! Нам так этого не хватало раньше!
Молодцы, ребята!!! :lol:
Вы точно заслужили премию! Думаю то что Вы сделали - Всем нравиться - ждём от Вас новых шедевров!
удивляйте нас почаще!!!


тут писали что это днепр )
так что море нам тока сницца
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 21:01

Re: Альфа-Банк

  uaprofi написав:разгадать небольшой ребус

у меня слоники уже не появляются, но ДР всех родычей уже наклеил на ноут
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 21:02

  nnallex написав:больше двух сумм в мес не снимешь бесплатно

если просто зашедшие деньги на карту то да - больше двух раз в месяц не снять на халву.
но изначально вы говорили про депозитные деньги. их можно сколько угодно раз снимать в течении месяца без мзды.
mephala
 
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