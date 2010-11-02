Додано: Нед 08 вер, 2019 20:55

, чудесная погода ... великолепная картинка в качестве фона - берег моря, горы, люди идут по дороге, плавают и отдыхают на берегу моря, чудесная погода ...

в момент входа всегда предлагаю разгадать не большой ребус - это просто очень замечательна, хорошая и даже великолепная идея - если выпил и не можешь посчитать скажем слоников - то проспись и заходи с утреца.Скажем спасибо - всем тем кто это для нас делал и делает! У Вас всё получилось! Нам так этого не хватало раньше!Молодцы, ребята!!!Вы точно заслужили премию! Думаю то что Вы сделали - Всем нравиться - ждём от Вас новых шедевров!удивляйте нас почаще!!!