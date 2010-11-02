uaprofi написав:[сарказм]а таки есть же приятные момент в новом ИБ!!! великолепная картинка в качестве фона - берег моря, горы, люди идут по дороге, плавают и отдыхают на берегу моря , чудесная погода ... в момент входа всегда предлагаю разгадать не большой ребус - это просто очень замечательна, хорошая и даже великолепная идея - если выпил и не можешь посчитать скажем слоников - то проспись и заходи с утреца. Скажем спасибо - всем тем кто это для нас делал и делает! У Вас всё получилось! Нам так этого не хватало раньше! Молодцы, ребята!!! Вы точно заслужили премию! Думаю то что Вы сделали - Всем нравиться - ждём от Вас новых шедевров! удивляйте нас почаще!!![/сарказм]
тут писали что это днепр ) так что море нам тока сницца
Картинка гуглится, похоже, шо это Черное море под Одессой
Не канает. Чтоб перезайти снова шестифакторная. Возможно если в разные акки входить через разные браузеры и заканает упрощенная (четырехфактоая)
Это при всем при том, что внутри без подтвердения каждой операции даже между своими пукнуть нельзя. Накую такой щадроченный вход? Они бы еще сделали прозвон оператором при входе, который спрашивалбы в каком отделении вы какую карту получали и какие у ва в акке были мыла до и почле декоммунизации. Короче полные ипанаты.
Если в хроме из под разных гугл акков заходить, то работают разные акки на вход и сохраняются отдельно.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
mephala Вы же понимаете как у Аллы всё устроенно?! Вот пойдёт человек снимать свой депо (и да - депо действительно можно снять с пакетной карты без комиссии и это снятие не будет "учитываться" в бесплатные 2 раза) - а ему девушки в отделении так "помогут" - что может получится как у Долярчика ... что через пару месяцев ещё и долг по счёту выплывет. "Помогать" они там умеют ... Вы же всё знаете. Всё верно?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642