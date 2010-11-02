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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7581758275837584

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
205
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
166
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
162
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 21:03

  IMPRINTER написав:
  uaprofi написав:[сарказм]а таки есть же приятные момент в новом ИБ!!!
великолепная картинка в качестве фона - берег моря, горы, люди идут по дороге, плавают и отдыхают на берегу моря 8) , чудесная погода ...
в момент входа всегда предлагаю разгадать не большой ребус - это просто очень замечательна, хорошая и даже великолепная идея - если выпил и не можешь посчитать скажем слоников - то проспись и заходи с утреца.
Скажем спасибо - всем тем кто это для нас делал и делает! У Вас всё получилось! Нам так этого не хватало раньше!
Молодцы, ребята!!! :lol:
Вы точно заслужили премию! Думаю то что Вы сделали - Всем нравиться - ждём от Вас новых шедевров!
удивляйте нас почаще!!![/сарказм]


тут писали что это днепр )
так что море нам тока сницца

Картинка гуглится, похоже, шо это Черное море под Одессой

ПС. uaprofi, я теги правильно расставил? 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 21:14

  IMPRINTER написав:Faceless

Не канает.
Чтоб перезайти снова шестифакторная.
Возможно если в разные акки входить через разные браузеры и заканает упрощенная (четырехфактоая) :mrgreen:

Это при всем при том, что внутри без подтвердения каждой операции даже между своими пукнуть нельзя. Накую такой щадроченный вход? Они бы еще сделали прозвон оператором при входе, который спрашивалбы в каком отделении вы какую карту получали и какие у ва в акке были мыла до и почле декоммунизации.
Короче полные ипанаты.

Если в хроме из под разных гугл акков заходить, то работают разные акки на вход и сохраняются отдельно.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 21:23

  mephala написав:
  nnallex написав:больше двух сумм в мес не снимешь бесплатно

если просто зашедшие деньги на карту то да - больше двух раз в месяц не снять на халву.
но изначально вы говорили про депозитные деньги. их можно сколько угодно раз снимать в течении месяца без мзды.


а что у Аллы не прокатывает финт - закрыть и открыть новый пакет услуг?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 22:32

Re: Альфа-Банк

mephala написав:
  nnallex написав:больше двух сумм в мес не снимешь бесплатно

если просто зашедшие деньги на карту то да - больше двух раз в месяц не снять на халву.
но изначально вы говорили про депозитные деньги. их можно сколько угодно раз снимать в течении месяца без мзды.

Если депо открыт с карты , то его можно Снять только с карты. Потому что он только на неё возвращается. Я покупал валюту в майальфе и чтоб бесплатно снимать купленные доллары, открывал депо


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nnallex
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 22:50

  nnallex написав:
mephala написав:
  nnallex написав:больше двух сумм в мес не снимешь бесплатно

если просто зашедшие деньги на карту то да - больше двух раз в месяц не снять на халву.
но изначально вы говорили про депозитные деньги. их можно сколько угодно раз снимать в течении месяца без мзды.

Если депо открыт с карты , то его можно Снять только с карты. Потому что он только на неё возвращается. Я покупал валюту в майальфе и чтоб бесплатно снимать купленные доллары, открывал депо

вы читаете что вам было ранее уже отвечено?

вобщем если вы считаете что открываете депо с карты (пластика) то советую сначала разобраться в документах которые подписали и потом заново вернуться к обсуждаемому вопросу.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 23:24

mephala
Вы же понимаете как у Аллы всё устроенно?!
Вот пойдёт человек снимать свой депо (и да - депо действительно можно снять с пакетной карты без комиссии и это снятие не будет "учитываться" в бесплатные 2 раза) - а ему девушки в отделении так "помогут" - что может получится как у Долярчика ... что через пару месяцев ещё и долг по счёту выплывет. "Помогать" они там умеют ... Вы же всё знаете. Всё верно?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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