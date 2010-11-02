uaprofi написав:[сарказм]а таки есть же приятные момент в новом ИБ!!! великолепная картинка в качестве фона - берег моря, горы, люди идут по дороге, плавают и отдыхают на берегу моря , чудесная погода ... в момент входа всегда предлагаю разгадать не большой ребус - это просто очень замечательна, хорошая и даже великолепная идея - если выпил и не можешь посчитать скажем слоников - то проспись и заходи с утреца. Скажем спасибо - всем тем кто это для нас делал и делает! У Вас всё получилось! Нам так этого не хватало раньше! Молодцы, ребята!!! Вы точно заслужили премию! Думаю то что Вы сделали - Всем нравиться - ждём от Вас новых шедевров! удивляйте нас почаще!!![/сарказм]
тут писали что это днепр ) так что море нам тока сницца
Картинка гуглится, похоже, шо это Черное море под Одессой
Не канает. Чтоб перезайти снова шестифакторная. Возможно если в разные акки входить через разные браузеры и заканает упрощенная (четырехфактоая)
Это при всем при том, что внутри без подтвердения каждой операции даже между своими пукнуть нельзя. Накую такой щадроченный вход? Они бы еще сделали прозвон оператором при входе, который спрашивалбы в каком отделении вы какую карту получали и какие у ва в акке были мыла до и почле декоммунизации. Короче полные ипанаты.
Если в хроме из под разных гугл акков заходить, то работают разные акки на вход и сохраняются отдельно.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
mephala Вы же понимаете как у Аллы всё устроенно?! Вот пойдёт человек снимать свой депо (и да - депо действительно можно снять с пакетной карты без комиссии и это снятие не будет "учитываться" в бесплатные 2 раза) - а ему девушки в отделении так "помогут" - что может получится как у Долярчика ... что через пару месяцев ещё и долг по счёту выплывет. "Помогать" они там умеют ... Вы же всё знаете. Всё верно?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
ruvex написав:Ссылка 2. Тарифов https://alfabank.ua/upload/tarrifs-comf ... k-2019.pdf. Не тарифікується0 зняття депозитів та/або відсотків по депозитам відкритим у АТ Альфа-Банк, зняття коштів від Фонду гарантування вкладів для фізичних осіб,яке відбувається шляхом звернення до співробітника відділення Банків (тобто без використання ПОС –терміналу у касі Банків). п.с. И не входит в два снятия, это проверенный факт.
спс за ссылку! теперь понял, что не ошибался( ° Комісія за наданні банківських послуг вказаних у цьому розділі Тарифів окремо Не тарифікується, оскільки вартість цих послуг включена до вартості тарифу за зняття готівки через установи інших банків; через банкомати банків України та закордоном у разі перевищення ліміту по зняттю готівки за місяць; безготівкове списання з Рахунку по вказаним реквізитам, згідно п.3.3 тарифів. со счета через менеджера как бы бесплатно, но это 1% можете на гор линию позвонить узнать больше двух сумм в мес не снимешь бесплатно
Вы ошибаетесь, т.к. не хотите различать обнал средств с карты и снятие тела и %% с депозита, упавшего на карту через менагера. Менагеру нуна так и сказать: хочу энный раз снять средства с депозита.
Прошу шановну Alfa_Bank прокоментувати:
чи входить зняття через менеджера тіла та відсотків по депозиту, що вже впали на карту по закінченню терміну депозиту, у ті безкоштовні 2 зняття на місяць з пакетних карт? На відділенні мене запевняли, що ТАК (просто цікавився). Згідно тарифів https://alfabank.ua/upload/tarrifs-comfort-ultra-black-2019.pdf зняття депозитів та/або відсотків дійсно має йти в обхід обмеження "2 рази на місяць".