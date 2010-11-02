Додано: Нед 08 вер, 2019 23:24

mephala

Вы же понимаете как у Аллы всё устроенно?!

Вот пойдёт человек снимать свой депо (и да - депо действительно можно снять с пакетной карты без комиссии и это снятие не будет "учитываться" в бесплатные 2 раза) - а ему девушки в отделении так "помогут" - что может получится как у Долярчика ... что через пару месяцев ещё и долг по счёту выплывет. "Помогать" они там умеют ... Вы же всё знаете. Всё верно?