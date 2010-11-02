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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 09 вер, 2019 08:45
Щось знову не підгружає дані. Залогінився, і всі блоки даних порожні.
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Додано: Пон 09 вер, 2019 08:52
Кочевник написав:
Щось знову не підгружає дані. Залогінився, і всі блоки даних порожні.
Знайшов причину. Потрібно було відключити адблок. Дивно. Раніше все було ок.
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Кочевник
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Додано: Пон 09 вер, 2019 08:52
Добрый день, уважаемые форумчани!
Прочитала все ваши отзывы касательно новой авторизации и работы МАБ в последние дни. На данный момент, вроде, неработоспособность устранена. Если есть еще какие-то трудности, напишите, пожалуйста, в ЛС. Буду разбираться и постараюсь помочь. Извините за неудобства
Хорошего дня всем
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Додано: Пон 09 вер, 2019 08:54
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Додано: Пон 09 вер, 2019 08:57
Alfa_Bank написав:
Добрый день, уважаемые форумчани!
Прочитала все ваши отзывы касательно новой авторизации и работы МАБ в последние дни. На данный момент, вроде, неработоспособность устранена. Если есть еще какие-то трудности, напишите, пожалуйста, в ЛС. Буду разбираться и постараюсь помочь. Извините за неудобства
Хорошего дня всем
На мобильных устройствах, кроме Мозилы, ни через один браузер в вебверсию зайти невозможно. После ввода смс ничего не происходит.
Учитывая, что на большинстве смартфонов и планшетов установлен Хром и Сафари, эта ситуация неприемлема.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Додано: Пон 09 вер, 2019 08:59
wildlynx написав:
Прошу шановну Alfa_Bank
прокоментувати:
Доброго дня.
1) Отрмання коштів з депозитів в пакетних картках є безкоштовним. Головна умова при цьому - знімати кошти без використання картки через заяву у менеджера.
2) Плата за смс була скасована лише для тарифу Zero.
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Додано: Пон 09 вер, 2019 09:00
Фантом написав: Alfa_Bank написав:
Добрый день, уважаемые форумчани!
Прочитала все ваши отзывы касательно новой авторизации и работы МАБ в последние дни. На данный момент, вроде, неработоспособность устранена. Если есть еще какие-то трудности, напишите, пожалуйста, в ЛС. Буду разбираться и постараюсь помочь. Извините за неудобства
Хорошего дня всем
На мобильных устройствах, кроме Мозилы, ни через один браузер в вебверсию зайти невозможно. После ввода смс ничего не происходит.
Учитывая, что на большинстве смартфонов и планшетов установлен Хром и Сафари, эта ситуация неприемлема.
Добрый день. Знаем, исправим в ближайшее время.
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Додано: Пон 09 вер, 2019 09:03
Alfa_Bank написав:
Добрый день, уважаемые форумчани!
Прочитала все ваши отзывы касательно новой авторизации и работы МАБ в последние дни. На данный момент, вроде, неработоспособность устранена. Если есть еще какие-то трудности, напишите, пожалуйста, в ЛС. Буду разбираться и постараюсь помочь. Извините за неудобства
Хорошего дня всем
1. Кнопка ВЫХОД не работает. Закрываешь вкладку и снова можно зайти в МАБ без авторизации.
Это то же усиление безопасности?
2. Шаблоны возле карт не работают.
Уважаемые Клиенты,
на данный момент сервис временно не доступен.
Пожалуйста, воспользуйтесь мобильным приложением Alfa-Mobile
На странице ШАБЛОНЫ - вроде работают. Боюсь проверять.
Востаннє редагувалось lel
в Пон 09 вер, 2019 09:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 09 вер, 2019 09:07
jabba написав:
Вопрос оффпреду. Уточните пожалуйста - участвуют ли в акции "Дарим 200 гривен за открытие кредитной карты Максимум" старые клиенты банка у кого нет этой кредитки но которые участвуют в акции "пригласи друга" как приглашающие?
А то в правилах акции написано что участники акции "Пригласи друга" не имеют права участвовать в новой акции - но не уточнено кто именно(принявшие приглашение или отославшие приглашение). По логике правильно ограничить неофитов, кто только открыл дебетку по приглашению - сильно жирно им еще и 200 за кредитку сразу. Но в чем тайный смысл ограничивать тех, кто привлекает друзей но не имеет своей кредитки Максимум? За стопитсот друзей по 200 гривен за каждого банку не жалко раскошелиться а что человек себе откроет наконец то эту кредитку - уже жалко 200 гривен?
Добрый день. Уточняю. Отпишусь.
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Додано: Пон 09 вер, 2019 09:11
Stringer написав:
Ув.Alfa_Bank
! Вы знаете, я вас очень уважаю и безмерно благодарен за всю ту помощь, которую вы оказываете нам, форумчанам. Но сегодняшний геноцид, устроенный вашим банком своим клиентам, будет иметь очень серьезные и далеко идущие последствия, если вы не убедите своё руководство вернуть все взад - как было, и как оно нормально работало!
Это не пустопорожние слова, поверьте. Ваш банк станет притчей во языцех, как самый отмороженный овнобанк, который по чистой случайности не передан в фонд грабування...
и не исключено, что если в ближайшее время ситуация не будет исправлена, произойдёт непоправимое.
Я не буду повторять все те баги и несуразности, внедрённые вчера вечером, которые мои коллеги с возмущением тут описывают вторые сутки. Просто тупо откатите все назад и разбирайтесь со своими неадекватными айтишниками и продуктологами, как заблагорассудится вашему руководству - лично я, как руководитель предприятия, выгнал бы их за саботаж и умышленное вредительство, с штрафными санкциями или с судебным преследованием за нанесение крупного ущерба банку.
Мы все надеемся на вашу возможность донести своему руководству всю серьезность сложившего положения, и на ваш дар убеждения.
Ещё раз, с ув.
Добрый день. Я так же глубоко уважаю всех участников форума и понимаю все ваши комментарии. Однако, изменить все в обратную сторону не сможем. Но я постараюсь оказать максимальную помощь в налаживании процесса и улучшении ситуации.
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Alfa_Bank
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