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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 75837584758575867587>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
205
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
166
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
162
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 08:45

Re: Альфа-Банк

Щось знову не підгружає дані. Залогінився, і всі блоки даних порожні.
Кочевник
 
Повідомлень: 910
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Подякував: 164 раз.
Подякували: 46 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 08:52

  Кочевник написав:Щось знову не підгружає дані. Залогінився, і всі блоки даних порожні.

Знайшов причину. Потрібно було відключити адблок. Дивно. Раніше все було ок.
Кочевник
 
Повідомлень: 910
З нами з: 16.02.17
Подякував: 164 раз.
Подякували: 46 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 08:52

Добрый день, уважаемые форумчани!
Прочитала все ваши отзывы касательно новой авторизации и работы МАБ в последние дни. На данный момент, вроде, неработоспособность устранена. Если есть еще какие-то трудности, напишите, пожалуйста, в ЛС. Буду разбираться и постараюсь помочь. Извините за неудобства :(
Хорошего дня всем :!:
Alfa_Bank
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Повідомлень: 7030
З нами з: 18.02.13
Подякував: 67 раз.
Подякували: 602 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 08:54

:arrow:
Кочевник
 
Повідомлень: 910
З нами з: 16.02.17
Подякував: 164 раз.
Подякували: 46 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 08:57

  Alfa_Bank написав:Добрый день, уважаемые форумчани!
Прочитала все ваши отзывы касательно новой авторизации и работы МАБ в последние дни. На данный момент, вроде, неработоспособность устранена. Если есть еще какие-то трудности, напишите, пожалуйста, в ЛС. Буду разбираться и постараюсь помочь. Извините за неудобства :(
Хорошего дня всем :!:

На мобильных устройствах, кроме Мозилы, ни через один браузер в вебверсию зайти невозможно. После ввода смс ничего не происходит.
Учитывая, что на большинстве смартфонов и планшетов установлен Хром и Сафари, эта ситуация неприемлема.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 08:59

  wildlynx написав:
Прошу шановну Alfa_Bank прокоментувати:

  • чи входить зняття через менеджера тіла та відсотків по депозиту, що вже впали на карту по закінченню терміну депозиту, у ті безкоштовні 2 зняття на місяць з пакетних карт? На відділенні мене запевняли, що ТАК (просто цікавився). Згідно тарифів https://alfabank.ua/upload/tarrifs-comfort-ultra-black-2019.pdf зняття депозитів та/або відсотків дійсно має йти в обхід обмеження "2 рази на місяць".
  • покращення щодо безкоштовних SMS з 05.08.2019 https://alfabank.ua/upload/Changes_Tariffs_ukr_19.08.2019.pdf не відібражено у тарифах - воно діє для пакетних карт «Сomfort», «Ultra», «Platinum Black» чи ні?

Доброго дня.
1) Отрмання коштів з депозитів в пакетних картках є безкоштовним. Головна умова при цьому - знімати кошти без використання картки через заяву у менеджера.
2) Плата за смс була скасована лише для тарифу Zero.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 09:00

  Фантом написав:
  Alfa_Bank написав:Добрый день, уважаемые форумчани!
Прочитала все ваши отзывы касательно новой авторизации и работы МАБ в последние дни. На данный момент, вроде, неработоспособность устранена. Если есть еще какие-то трудности, напишите, пожалуйста, в ЛС. Буду разбираться и постараюсь помочь. Извините за неудобства :(
Хорошего дня всем :!:

На мобильных устройствах, кроме Мозилы, ни через один браузер в вебверсию зайти невозможно. После ввода смс ничего не происходит.
Учитывая, что на большинстве смартфонов и планшетов установлен Хром и Сафари, эта ситуация неприемлема.

Добрый день. Знаем, исправим в ближайшее время.
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 09:03

  Alfa_Bank написав:Добрый день, уважаемые форумчани!
Прочитала все ваши отзывы касательно новой авторизации и работы МАБ в последние дни. На данный момент, вроде, неработоспособность устранена. Если есть еще какие-то трудности, напишите, пожалуйста, в ЛС. Буду разбираться и постараюсь помочь. Извините за неудобства :(
Хорошего дня всем :!:

1. Кнопка ВЫХОД не работает. Закрываешь вкладку и снова можно зайти в МАБ без авторизации.
Это то же усиление безопасности?
2. Шаблоны возле карт не работают.
Уважаемые Клиенты,
на данный момент сервис временно не доступен.
Пожалуйста, воспользуйтесь мобильным приложением Alfa-Mobile
На странице ШАБЛОНЫ - вроде работают. Боюсь проверять.
Востаннє редагувалось lel в Пон 09 вер, 2019 09:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 09:07

  jabba написав:Вопрос оффпреду. Уточните пожалуйста - участвуют ли в акции "Дарим 200 гривен за открытие кредитной карты Максимум" старые клиенты банка у кого нет этой кредитки но которые участвуют в акции "пригласи друга" как приглашающие?
А то в правилах акции написано что участники акции "Пригласи друга" не имеют права участвовать в новой акции - но не уточнено кто именно(принявшие приглашение или отославшие приглашение). По логике правильно ограничить неофитов, кто только открыл дебетку по приглашению - сильно жирно им еще и 200 за кредитку сразу. Но в чем тайный смысл ограничивать тех, кто привлекает друзей но не имеет своей кредитки Максимум? За стопитсот друзей по 200 гривен за каждого банку не жалко раскошелиться а что человек себе откроет наконец то эту кредитку - уже жалко 200 гривен?

Добрый день. Уточняю. Отпишусь.
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 09:11

  Stringer написав:Ув.Alfa_Bank! Вы знаете, я вас очень уважаю и безмерно благодарен за всю ту помощь, которую вы оказываете нам, форумчанам. Но сегодняшний геноцид, устроенный вашим банком своим клиентам, будет иметь очень серьезные и далеко идущие последствия, если вы не убедите своё руководство вернуть все взад - как было, и как оно нормально работало!
Это не пустопорожние слова, поверьте. Ваш банк станет притчей во языцех, как самый отмороженный овнобанк, который по чистой случайности не передан в фонд грабування...
и не исключено, что если в ближайшее время ситуация не будет исправлена, произойдёт непоправимое.
Я не буду повторять все те баги и несуразности, внедрённые вчера вечером, которые мои коллеги с возмущением тут описывают вторые сутки. Просто тупо откатите все назад и разбирайтесь со своими неадекватными айтишниками и продуктологами, как заблагорассудится вашему руководству - лично я, как руководитель предприятия, выгнал бы их за саботаж и умышленное вредительство, с штрафными санкциями или с судебным преследованием за нанесение крупного ущерба банку.
Мы все надеемся на вашу возможность донести своему руководству всю серьезность сложившего положения, и на ваш дар убеждения.
Ещё раз, с ув.

Добрый день. Я так же глубоко уважаю всех участников форума и понимаю все ваши комментарии. Однако, изменить все в обратную сторону не сможем. Но я постараюсь оказать максимальную помощь в налаживании процесса и улучшении ситуации.
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