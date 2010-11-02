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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7584758575867587>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
205
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
166
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
162
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 09:14

  Аlександр написав:Альфе просто нужно немного упростить свои интересные продукты, завязав все на карте и коротком номере. Т. е., для того, чтобы получать удовольствие и плюшки, достаточно просто начать пользоваться картой Альфа-Банка, без скачивания, установки, входа и дальнейших различных действий в этих приложениях.

Например, CASH'U CLUB. Вернее, CASH'U CLUB Тысяча.
Как только общая сумма трат в торговой сети достигнет 1000 грн. (спишется после блока) и выше, на карту возвратятся стандартные 0.5% кешбэка + до 20% СУПЕРкешбэка из выбранных категорий. Например, клиент последовательно совершил 4 операции по стандартному кешбэку 0.5% на общую сумму 800 грн. + последнюю на 300 грн. по СУПЕРкешбэку в 10%. Итого 5 операций, превысивших 1000 грн. Как только произойдет списание, клиенту сразу будет зачислено:
(800 грн. х 0.005% + 300 грн. х 0.10%) х 0.805% (вычет налога) = 27.37 грн.
Что для этого нужно? Просто подвязать карту в My Alfa-Bank или Alfa-Mobile к соответственным категориям (кодам MCC). А по кредиткам кешбэком можно будет совершать минимальный платеж. Или же сходи в кино - внеси платеж!

Далее. Почему бы для погашения задолженности по кредитным картам не запустить короткий номер, на который можно будет с своего финансового номера отправить SMS c суммой погашения задолженности, введя только цифру, например: 1283.75?
Для этого будет достаточно в My Alfa-Bank или Alfa-Mobile подвязать кредитную карту к счету, с которого и будет погашаться задолженность.

Добрый день. Ваши предложения передам в ответственное подразделение.
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 09:18

Re: Альфа-Банк

Про кнопку ВЫХОД и ШАБЛОНЫ не забудьте.
lel
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 09:20

  lel написав:
  Alfa_Bank написав:Добрый день, уважаемые форумчани!
Прочитала все ваши отзывы касательно новой авторизации и работы МАБ в последние дни. На данный момент, вроде, неработоспособность устранена. Если есть еще какие-то трудности, напишите, пожалуйста, в ЛС. Буду разбираться и постараюсь помочь. Извините за неудобства :(
Хорошего дня всем :!:

1. Кнопка ВЫХОД не работает. Закрываешь вкладку и снова можно зайти в МАБ без авторизации.
Это то же усиление безопасности?
2. Шаблоны возле карт не работают.
Уважаемые Клиенты,
на данный момент сервис временно не доступен.
Пожалуйста, воспользуйтесь мобильным приложением Alfa-Mobile
На странице ШАБЛОНЫ - вроде работают. Боюсь проверять.

Добрый день. Взяла в работу. Укажите. пожалуйста, браузер.
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 09:29

  lel написав:Про кнопку ВЫХОД и ШАБЛОНЫ не забудьте.

Не забуду, укажите, пожалуйста, браузер.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 09:30

  Alfa_Bank написав:Добрый день. Взяла в работу.

Скоро будут только IBAN, а шаблоны с ними сохранять до сих пор нельзя... Сделайте хоть возможность в старых шаблонах ввести IBAN и обнулить МФО. Если с МФО проблема, то просто хотя бы расширить поле счета до размера IBAN и возможность вводить/сохранять буквы.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 09:32

  Alfa_Bank написав:Добрый день. Я так же глубоко уважаю всех участников форума и понимаю все ваши комментарии. Однако, изменить все в обратную сторону не сможем. Но я постараюсь оказать максимальную помощь в налаживании процесса и улучшении ситуации.

Зависимость банкинга от рекапчи подведет в самый нужный момент.
wig
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 09:34

  Alfa_Bank написав:
  lel написав:Про кнопку ВЫХОД и ШАБЛОНЫ не забудьте.

Не забуду, укажите, пожалуйста, браузер.

Google Chrome
Последняя версия Google Chrome уже установлена
Версия 76.0.3809.132 (Официальная сборка), (64 бит)
lel
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 09:39

  wig написав:
  Alfa_Bank написав:Добрый день. Я так же глубоко уважаю всех участников форума и понимаю все ваши комментарии. Однако, изменить все в обратную сторону не сможем. Но я постараюсь оказать максимальную помощь в налаживании процесса и улучшении ситуации.

Зависимость банкинга от рекапчи подведет в самый нужный момент.

А я зашел без капчи. Но уже 14мин после закрытия вкладки МАБ по прежнему вхожу без всяких пароле, карт, логинов, д.р., капчи - открытый МАБ.
Вроде выкинуло- минут 15 висел свободный вход.
lel
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 09:48

  lel написав:А я зашел без капчи.

Это вам так кажется. Гуглевский сервис анализирует тысячу факторов, и если не видит ничего необычного, картинки может и не показать. Но, в самый нужный момент вы зайдете с телефона, гостевой сети, из-за границы, да мало ли чего. В некоторых странах гуглосервисы даже блокируют. И, не сможете распорядится своими деньгами.
wig
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 09:53

wig
+1 Cпасибо, буду знать. Заходил с постоянного компа.
lel
 
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