Аlександр написав:Альфе просто нужно немного упростить свои интересные продукты, завязав все на карте и коротком номере. Т. е., для того, чтобы получать удовольствие и плюшки, достаточно просто начать пользоваться картой Альфа-Банка, без скачивания, установки, входа и дальнейших различных действий в этих приложениях.
Например, CASH'U CLUB. Вернее, CASH'U CLUB Тысяча. Как только общая сумма трат в торговой сети достигнет 1000 грн. (спишется после блока) и выше, на карту возвратятся стандартные 0.5% кешбэка + до 20% СУПЕРкешбэка из выбранных категорий. Например, клиент последовательно совершил 4 операции по стандартному кешбэку 0.5% на общую сумму 800 грн. + последнюю на 300 грн. по СУПЕРкешбэку в 10%. Итого 5 операций, превысивших 1000 грн. Как только произойдет списание, клиенту сразу будет зачислено: (800 грн. х 0.005% + 300 грн. х 0.10%) х 0.805% (вычет налога) = 27.37 грн. Что для этого нужно? Просто подвязать карту в My Alfa-Bank или Alfa-Mobile к соответственным категориям (кодам MCC). А по кредиткам кешбэком можно будет совершать минимальный платеж. Или же сходи в кино - внеси платеж!
Далее. Почему бы для погашения задолженности по кредитным картам не запустить короткий номер, на который можно будет с своего финансового номера отправить SMS c суммой погашения задолженности, введя только цифру, например: 1283.75? Для этого будет достаточно в My Alfa-Bank или Alfa-Mobile подвязать кредитную карту к счету, с которого и будет погашаться задолженность.
Добрый день. Ваши предложения передам в ответственное подразделение.
Alfa_Bank написав:Добрый день, уважаемые форумчани! Прочитала все ваши отзывы касательно новой авторизации и работы МАБ в последние дни. На данный момент, вроде, неработоспособность устранена. Если есть еще какие-то трудности, напишите, пожалуйста, в ЛС. Буду разбираться и постараюсь помочь. Извините за неудобства Хорошего дня всем
1. Кнопка ВЫХОД не работает. Закрываешь вкладку и снова можно зайти в МАБ без авторизации. Это то же усиление безопасности? 2. Шаблоны возле карт не работают. Уважаемые Клиенты, на данный момент сервис временно не доступен. Пожалуйста, воспользуйтесь мобильным приложением Alfa-Mobile На странице ШАБЛОНЫ - вроде работают. Боюсь проверять.
Добрый день. Взяла в работу. Укажите. пожалуйста, браузер.
Скоро будут только IBAN, а шаблоны с ними сохранять до сих пор нельзя... Сделайте хоть возможность в старых шаблонах ввести IBAN и обнулить МФО. Если с МФО проблема, то просто хотя бы расширить поле счета до размера IBAN и возможность вводить/сохранять буквы.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
Alfa_Bank написав:Добрый день. Я так же глубоко уважаю всех участников форума и понимаю все ваши комментарии. Однако, изменить все в обратную сторону не сможем. Но я постараюсь оказать максимальную помощь в налаживании процесса и улучшении ситуации.
Зависимость банкинга от рекапчи подведет в самый нужный момент.
Alfa_Bank написав:Добрый день. Я так же глубоко уважаю всех участников форума и понимаю все ваши комментарии. Однако, изменить все в обратную сторону не сможем. Но я постараюсь оказать максимальную помощь в налаживании процесса и улучшении ситуации.
Зависимость банкинга от рекапчи подведет в самый нужный момент.
А я зашел без капчи. Но уже 14мин после закрытия вкладки МАБ по прежнему вхожу без всяких пароле, карт, логинов, д.р., капчи - открытый МАБ. Вроде выкинуло- минут 15 висел свободный вход.
Это вам так кажется. Гуглевский сервис анализирует тысячу факторов, и если не видит ничего необычного, картинки может и не показать. Но, в самый нужный момент вы зайдете с телефона, гостевой сети, из-за границы, да мало ли чего. В некоторых странах гуглосервисы даже блокируют. И, не сможете распорядится своими деньгами.