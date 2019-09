Аlександр написав:

CASH'U CLUB Тысяча.

Альфе просто нужно немного упростить свои интересные продукты, завязав все на карте и коротком номере. Т. е., для того, чтобы получать удовольствие и плюшки, достаточно просто начать пользоваться картой Альфа-Банка, без скачивания, установки, входа и дальнейших различных действий в этих приложениях.Например, CASH'U CLUB. Вернее,Как только общая сумма трат в торговой сети достигнет 1000 грн. (спишется после блока) и выше, на карту возвратятся стандартные 0.5% кешбэка + до 20% СУПЕРкешбэка из выбранных категорий. Например, клиент последовательно совершил 4 операции по стандартному кешбэку 0.5% на общую сумму 800 грн. + последнюю на 300 грн. по СУПЕРкешбэку в 10%. Итого 5 операций, превысивших 1000 грн. Как только произойдет списание, клиенту сразу будет зачислено:(800 грн. х 0.005% + 300 грн. х 0.10%) х 0.805% (вычет налога) = 27.37 грн.Что для этого нужно? Просто подвязать карту в My Alfa-Bank или Alfa-Mobile к соответственным категориям (кодам MCC). А по кредиткам кешбэком можно будет совершать минимальный платеж. Или же сходи в кино - внеси платеж!Далее. Почему бы для погашения задолженности по кредитным картам не запустить короткий номер, на который можно будет с своего финансового номера отправить SMS c суммой погашения задолженности, введя только цифру, например: 1283.75?Для этого будет достаточно в My Alfa-Bank или Alfa-Mobile подвязать кредитную карту к счету, с которого и будет погашаться задолженность.