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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 09 вер, 2019 09:57
Alfa_Bank написав:
Добрый день. Я так же глубоко уважаю всех участников форума и понимаю все ваши комментарии. Однако, изменить все в обратную сторону не сможем. Но я постараюсь оказать максимальную помощь в налаживании процесса и улучшении ситуации.
К сожалению, Вы, похоже, единственный сотрудник в банке, уважающий клиентов.
В каких документах указано, что клиент банка обязан владеть английским и иметь идеальное зрение? Это я про капчу.
Был когда-то такой банк Радикал. Его вывели с рынка за значительно меньшие прегрешения в области безопасности, чем то, что наворотили ваши ламеры, которые пытаются изобретать велосипед. Стоит задуматься.
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Додано: Пон 09 вер, 2019 09:59
wig написав: lel написав:
А я зашел без капчи.
Это вам так кажется. Гуглевский сервис анализирует тысячу факторов, и если не видит ничего необычного, картинки может и не показать. Но, в самый нужный момент вы зайдете с телефона, гостевой сети, из-за границы, да мало ли чего. В некоторых странах гуглосервисы даже блокируют. И, не сможете распорядится своими деньгами.
Да, и иногда его еще может глючить. Можно хоть пол дня выбирать витрины/светофоры, нажимать подтвердить, а оно, снова выкидывает новую капчу.
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