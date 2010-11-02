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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7584758575867587

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
205
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
166
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
162
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 09:57

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Добрый день. Я так же глубоко уважаю всех участников форума и понимаю все ваши комментарии. Однако, изменить все в обратную сторону не сможем. Но я постараюсь оказать максимальную помощь в налаживании процесса и улучшении ситуации.

К сожалению, Вы, похоже, единственный сотрудник в банке, уважающий клиентов.

В каких документах указано, что клиент банка обязан владеть английским и иметь идеальное зрение? Это я про капчу.

Был когда-то такой банк Радикал. Его вывели с рынка за значительно меньшие прегрешения в области безопасности, чем то, что наворотили ваши ламеры, которые пытаются изобретать велосипед. Стоит задуматься.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 09:59

  wig написав:
  lel написав:А я зашел без капчи.

Это вам так кажется. Гуглевский сервис анализирует тысячу факторов, и если не видит ничего необычного, картинки может и не показать. Но, в самый нужный момент вы зайдете с телефона, гостевой сети, из-за границы, да мало ли чего. В некоторых странах гуглосервисы даже блокируют. И, не сможете распорядится своими деньгами.

Да, и иногда его еще может глючить. Можно хоть пол дня выбирать витрины/светофоры, нажимать подтвердить, а оно, снова выкидывает новую капчу.
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