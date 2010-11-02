jabba написав:

Вопрос оффпреду. Уточните пожалуйста - участвуют ли в акции "Дарим 200 гривен за открытие кредитной карты Максимум" старые клиенты банка у кого нет этой кредитки но которые участвуют в акции "пригласи друга" как приглашающие?А то в правилах акции написано что участники акции "Пригласи друга" не имеют права участвовать в новой акции - но не уточнено кто именно(принявшие приглашение или отославшие приглашение). По логике правильно ограничить неофитов, кто только открыл дебетку по приглашению - сильно жирно им еще и 200 за кредитку сразу. Но в чем тайный смысл ограничивать тех, кто привлекает друзей но не имеет своей кредитки Максимум? За стопитсот друзей по 200 гривен за каждого банку не жалко раскошелиться а что человек себе откроет наконец то эту кредитку - уже жалко 200 гривен?