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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7585758675877588>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
205
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
166
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
162
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 09:57

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Добрый день. Я так же глубоко уважаю всех участников форума и понимаю все ваши комментарии. Однако, изменить все в обратную сторону не сможем. Но я постараюсь оказать максимальную помощь в налаживании процесса и улучшении ситуации.

К сожалению, Вы, похоже, единственный сотрудник в банке, уважающий клиентов.

В каких документах указано, что клиент банка обязан владеть английским и иметь идеальное зрение? Это я про капчу.

Был когда-то такой банк Радикал. Его вывели с рынка за значительно меньшие прегрешения в области безопасности, чем то, что наворотили ваши ламеры, которые пытаются изобретать велосипед. Стоит задуматься.
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 09:59

  wig написав:
  lel написав:А я зашел без капчи.

Это вам так кажется. Гуглевский сервис анализирует тысячу факторов, и если не видит ничего необычного, картинки может и не показать. Но, в самый нужный момент вы зайдете с телефона, гостевой сети, из-за границы, да мало ли чего. В некоторых странах гуглосервисы даже блокируют. И, не сможете распорядится своими деньгами.

Да, и иногда его еще может глючить. Можно хоть пол дня выбирать витрины/светофоры, нажимать подтвердить, а оно, снова выкидывает новую капчу.
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 10:25

  ol_zy написав:
  Alfa_Bank написав:Добрый день. Взяла в работу.

Скоро будут только IBAN, а шаблоны с ними сохранять до сих пор нельзя... Сделайте хоть возможность в старых шаблонах ввести IBAN и обнулить МФО. Если с МФО проблема, то просто хотя бы расширить поле счета до размера IBAN и возможность вводить/сохранять буквы.

ol_zy, добрый день. Эту информацию я уже передавала, коллеги работают.
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 10:26

  lel написав:
  Alfa_Bank написав:
  lel написав:Про кнопку ВЫХОД и ШАБЛОНЫ не забудьте.

Не забуду, укажите, пожалуйста, браузер.

Google Chrome
Последняя версия Google Chrome уже установлена
Версия 76.0.3809.132 (Официальная сборка), (64 бит)

Попробуйте почистить кеш и напишите о результате, пожалуйста.
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 10:26

  Alfa_Bank написав:
  ol_zy написав:
  Alfa_Bank написав:Добрый день. Взяла в работу.

Скоро будут только IBAN, а шаблоны с ними сохранять до сих пор нельзя... Сделайте хоть возможность в старых шаблонах ввести IBAN и обнулить МФО. Если с МФО проблема, то просто хотя бы расширить поле счета до размера IBAN и возможность вводить/сохранять буквы.

ol_zy, добрый день. Эту информацию я уже передавала, коллеги работают.


зная как работают коллеги, то срок надо предполагать - 31 августа 2035 г. я так понимаю? :mrgreen:
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 10:29

Напомните, пожалуйста, а когда начислят орехи за августовскую акцию по посещению Multiplex'а?
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 10:31

  IMPRINTER написав:
зная как работают коллеги, то срок надо предполагать - 31 августа 2035 г. я так понимаю? :mrgreen:

Добрый день. Надеюсь, что быстрее)))
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 10:35

  Alfa_Bank написав:
  jabba написав:Вопрос оффпреду. Уточните пожалуйста - участвуют ли в акции "Дарим 200 гривен за открытие кредитной карты Максимум" старые клиенты банка у кого нет этой кредитки но которые участвуют в акции "пригласи друга" как приглашающие?
А то в правилах акции написано что участники акции "Пригласи друга" не имеют права участвовать в новой акции - но не уточнено кто именно(принявшие приглашение или отославшие приглашение). По логике правильно ограничить неофитов, кто только открыл дебетку по приглашению - сильно жирно им еще и 200 за кредитку сразу. Но в чем тайный смысл ограничивать тех, кто привлекает друзей но не имеет своей кредитки Максимум? За стопитсот друзей по 200 гривен за каждого банку не жалко раскошелиться а что человек себе откроет наконец то эту кредитку - уже жалко 200 гривен?

Добрый день. Уточняю. Отпишусь.

Те, кто перешел по реферальной ссылке в акции не участвуют. Те, кто привлекает друзей по "Приведи друга", участвуют только в том случае, когда никто из приглашенных не оформил продукт по реферальной ссылке.
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 10:36

  Искатель написав:Напомните, пожалуйста, а когда начислят орехи за августовскую акцию по посещению Multiplex'а?

Добрый день. Выплата до конца сентября.
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 11:18

Alfa_Bank
Понимаю, что это не самый актуальный баг на сегодняшний момент, но в выписке в десктопной версии итог операций по дебету/кредиту отображается только зеленым цветом. Даже если он отрицательный. Это, конечно, выглядит приятно, но нечестно )
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