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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7585758675877588

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
205
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
166
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
162
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 11:24

  Andrew Crow написав:Alfa_Bank
Понимаю, что это не самый актуальный баг на сегодняшний момент, но в выписке в десктопной версии итог операций по дебету/кредиту отображается только зеленым цветом. Даже если он отрицательный. Это, конечно, выглядит приятно, но нечестно )
Браузер ФФ.

Добрый день. Инфо передала.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 7036
З нами з: 18.02.13
Подякував: 67 раз.
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  #<1 ... 7585758675877588
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