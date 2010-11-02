|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 09 вер, 2019 11:24
Andrew Crow написав:Alfa_Bank
Понимаю, что это не самый актуальный баг на сегодняшний момент, но в выписке в десктопной версии итог операций по дебету/кредиту отображается только зеленым цветом. Даже если он отрицательный. Это, конечно, выглядит приятно
, но нечестно
)
Браузер ФФ.
Добрый день. Инфо передала.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 7036
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 67 раз.
- Подякували: 602 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|5372
|706701
|
Пон 09 вер, 2019 11:12
2XL
|
|13330
|1873422
|
|
|34925
|4320442
|
|