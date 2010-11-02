Andrew Crow написав:Alfa_Bank Понимаю, что это не самый актуальный баг на сегодняшний момент, но в выписке в десктопной версии итог операций по дебету/кредиту отображается только зеленым цветом. Даже если он отрицательный. Это, конечно, выглядит приятно, но нечестно ) Браузер ФФ.
romanauscas написав:.... С мобильного в МАБ хрен зайдешь, пароль из смс и нет кнопки продолжить. Я правильно понимаю если в альфамобайл пополнить дебетку с Ощадного то снять смогу в понедельник ближе к обеду?
Когда-то давно так обжёгся и пользовался с тех пор только в браузере
От і я попався. Через Хром зайти не зміг, хоч наче все вірно зробив, але тупо не зайшов на останньому кроці і все. Тоді близько 06:38 поповнив через Мобайл Ощадний, а з нього й дотепер нічого взяти, бо залишок не збільшився...
Що робити, колеги, бо сьогодні РД на ЕКО? Alfa, порадьте й Ви, бо щось лячно...
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kreuz написав:Тоді близько 06:38 поповнив через Мобайл Ощадний, а з нього й дотепер нічого взяти, бо залишок не збільшився...
А откуда пополняли сбер? Без (вэб-)МАБа вы ж не сможете седня погаситься ни со сбера ни онлайн-пимпой. Лучше пополнить кредитку СЭПом с др. банка Ну или пробуйте в апликухе сварганиь СЭП на КК с Пакетной, до 17:00
Востаннє редагувалось clientage в Пон 09 вер, 2019 12:09, всього редагувалось 1 раз.
kreuz написав:От і я попався. Через Хром зайти не зміг, хоч наче все вірно зробив, але тупо не зайшов на останньому кроці і все. Тоді близько 06:38 поповнив через Мобайл Ощадний, а з нього й дотепер нічого взяти, бо залишок не збільшився...
Що робити, колеги, бо сьогодні РД на ЕКО? Alfa, порадьте й Ви, бо щось лячно...
передаю Вам - что на это счёт думают в отделении "мы всегда рекомендуем гасить кредит за 3 ... 4 дня до РД, в четверг до 5 часов МАБ работал"
Востаннє редагувалось uaprofi в Пон 09 вер, 2019 12:10, всього редагувалось 1 раз.
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
MASolomko написав:Flamingo, стараемся. Пока что временное решение — подстроиться под Аллу.
Колего, а Ви Максимум у нашому місті за запрошенням отримали вже? Які дії треба робити, щоб усе зрослося?
Посилання передав, друзяка за ним пройшла, анкету заповнила, чекаємо на дзвінок, вірно?
Далі треба наполягати на обробці саме цього реферального замовлення, відмазуватися від однієї страховки, іншу вимикати після отримання картки, ПІН налаштовувати у Мобайлі, Альфа-чек перемикати у положення Пуш, а вже після витрат на 50 грн. однією сумою чекати +200 грн. на пакетний рахунок? Що забув?
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kreuz написав:Тоді близько 06:38 поповнив через Мобайл Ощадний, а з нього й дотепер нічого взяти, бо залишок не збільшився...
А откуда пополняли сбер? Без (вэб-)МАБа вы ж не сможете седня погаситься ни со сбера ни онлайн-пимпой. Лучше пополнить кредитку СЭПом с др. банка Ну или пробуйте в апликухе сварганиь СЭП на КК с Пакетной, до 17:00
Ощадний Блеком поповнював, гроші досі в іншому вимірі. Хіба з Ощадного на ЕКО у Мобайлі сьогодні не зможу провести?
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romanauscas написав:.... С мобильного в МАБ хрен зайдешь, пароль из смс и нет кнопки продолжить. Я правильно понимаю если в альфамобайл пополнить дебетку с Ощадного то снять смогу в понедельник ближе к обеду?
Когда-то давно так обжёгся и пользовался с тех пор только в браузере
От і я попався. Через Хром зайти не зміг, хоч наче все вірно зробив, але тупо не зайшов на останньому кроці і все. Тоді близько 06:38 поповнив через Мобайл Ощадний, а з нього й дотепер нічого взяти, бо залишок не збільшився...
Що робити, колеги, бо сьогодні РД на ЕКО? Alfa, порадьте й Ви, бо щось лячно...
kreuz, доброго дня. Веб-версія з мобільного працює на Mozilla.
MASolomko написав:Flamingo, стараемся. Пока что временное решение — подстроиться под Аллу.
Колего, а Ви Максимум у нашому місті за запрошенням отримали вже? Які дії треба робити, щоб усе зрослося?
Посилання передав, друзяка за ним пройшла, анкету заповнила, чекаємо на дзвінок, вірно?
Далі треба наполягати на обробці саме цього реферального замовлення, відмазуватися від однієї страховки, іншу вимикати після отримання картки, ПІН налаштовувати у Мобайлі, Альфа-чек перемикати у положення Пуш, а вже після витрат на 50 грн. однією сумою чекати +200 грн. на пакетний рахунок? Що забув?
при получении карты внимательно проверяйте что они повносили в анкету-акцепт которую будут подсовывать Вам на подпись (та которая набрана очень мелким шрифтом). На мой взгляд там могут быть спецом сделанные серьёзные ошибки в Д,Р, в ФИО, в инн. В дальнейшем Вам просто в определённый момент при очередном "обновлении" заблокируют например ИБ и нужно будет идти в отделение. И как минимум 24 часа после такого визита всё может работать тоже с ограничениями.
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Добавление девайса в доверенные не дает ничего, девайс не запоминается, каждый раз надо вводить логин, дату рождения, пароль, решать безумную капчу и вводить код из смски. Сказать, что это бесит - все равно, что ничего не сказать.
romanauscas написав:.... С мобильного в МАБ хрен зайдешь, пароль из смс и нет кнопки продолжить. Я правильно понимаю если в альфамобайл пополнить дебетку с Ощадного то снять смогу в понедельник ближе к обеду?
Когда-то давно так обжёгся и пользовался с тех пор только в браузере
От і я попався. Через Хром зайти не зміг, хоч наче все вірно зробив, але тупо не зайшов на останньому кроці і все. Тоді близько 06:38 поповнив через Мобайл Ощадний, а з нього й дотепер нічого взяти, бо залишок не збільшився...
Що робити, колеги, бо сьогодні РД на ЕКО? Alfa, порадьте й Ви, бо щось лячно...
kreuz, доброго дня. Веб-версія з мобільного працює на Mozilla.
А гроші, що на Ощадний пішли, вже втрачені на сьогодні? Чи о котрій вони спливуть на поверхню?
Ви ж розумієте, що це підстава, бо не завжди є можливість ще один саме для Альфи браузер ставити? Такої вимоги в ДКБО наче я не підписував...
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