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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7586758775887589>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
205
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
166
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
162
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 11:24

  Andrew Crow написав:Alfa_Bank
Понимаю, что это не самый актуальный баг на сегодняшний момент, но в выписке в десктопной версии итог операций по дебету/кредиту отображается только зеленым цветом. Даже если он отрицательный. Это, конечно, выглядит приятно, но нечестно )
Браузер ФФ.

Добрый день. Инфо передала.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 12:01

  romanauscas написав:....
С мобильного в МАБ хрен зайдешь, пароль из смс и нет кнопки продолжить.
Я правильно понимаю если в альфамобайл пополнить дебетку с Ощадного то снять смогу в понедельник ближе к обеду?

Когда-то давно так обжёгся и пользовался с тех пор только в браузере

От і я попався. Через Хром зайти не зміг, хоч наче все вірно зробив, але тупо не зайшов на останньому кроці і все. Тоді близько 06:38 поповнив через Мобайл Ощадний, а з нього й дотепер нічого взяти, бо залишок не збільшився...

Що робити, колеги, бо сьогодні РД на ЕКО? Alfa, порадьте й Ви, бо щось лячно...
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 12:07

Re: Альфа-Банк

  kreuz написав:Тоді близько 06:38 поповнив через Мобайл Ощадний, а з нього й дотепер нічого взяти, бо залишок не збільшився...

А откуда пополняли сбер?
Без (вэб-)МАБа вы ж не сможете седня погаситься ни со сбера ни онлайн-пимпой.
Лучше пополнить кредитку СЭПом с др. банка
Ну или пробуйте в апликухе сварганиь СЭП на КК с Пакетной, до 17:00
Востаннє редагувалось clientage в Пон 09 вер, 2019 12:09, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 12:09

  kreuz написав:От і я попався. Через Хром зайти не зміг, хоч наче все вірно зробив, але тупо не зайшов на останньому кроці і все. Тоді близько 06:38 поповнив через Мобайл Ощадний, а з нього й дотепер нічого взяти, бо залишок не збільшився...

Що робити, колеги, бо сьогодні РД на ЕКО? Alfa, порадьте й Ви, бо щось лячно...


передаю Вам - что на это счёт думают в отделении "мы всегда рекомендуем гасить кредит за 3 ... 4 дня до РД, в четверг до 5 часов МАБ работал"
Востаннє редагувалось uaprofi в Пон 09 вер, 2019 12:10, всього редагувалось 1 раз.
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 12:09

  MASolomko написав:Flamingo, стараемся.
Пока что временное решение — подстроиться под Аллу. :(

Колего, а Ви Максимум у нашому місті за запрошенням отримали вже? Які дії треба робити, щоб усе зрослося?

Посилання передав, друзяка за ним пройшла, анкету заповнила, чекаємо на дзвінок, вірно?

Далі треба наполягати на обробці саме цього реферального замовлення, відмазуватися від однієї страховки, іншу вимикати після отримання картки, ПІН налаштовувати у Мобайлі, Альфа-чек перемикати у положення Пуш, а вже після витрат на 50 грн. однією сумою чекати +200 грн. на пакетний рахунок? Що забув?
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 12:13

  clientage написав:
  kreuz написав:Тоді близько 06:38 поповнив через Мобайл Ощадний, а з нього й дотепер нічого взяти, бо залишок не збільшився...

А откуда пополняли сбер?
Без (вэб-)МАБа вы ж не сможете седня погаситься ни со сбера ни онлайн-пимпой.
Лучше пополнить кредитку СЭПом с др. банка
Ну или пробуйте в апликухе сварганиь СЭП на КК с Пакетной, до 17:00

Ощадний Блеком поповнював, гроші досі в іншому вимірі. Хіба з Ощадного на ЕКО у Мобайлі сьогодні не зможу провести?
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 12:17

  kreuz написав:
  romanauscas написав:....
С мобильного в МАБ хрен зайдешь, пароль из смс и нет кнопки продолжить.
Я правильно понимаю если в альфамобайл пополнить дебетку с Ощадного то снять смогу в понедельник ближе к обеду?

Когда-то давно так обжёгся и пользовался с тех пор только в браузере

От і я попався. Через Хром зайти не зміг, хоч наче все вірно зробив, але тупо не зайшов на останньому кроці і все. Тоді близько 06:38 поповнив через Мобайл Ощадний, а з нього й дотепер нічого взяти, бо залишок не збільшився...

Що робити, колеги, бо сьогодні РД на ЕКО? Alfa, порадьте й Ви, бо щось лячно...

kreuz, доброго дня. Веб-версія з мобільного працює на Mozilla.
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 12:19

  kreuz написав:
  MASolomko написав:Flamingo, стараемся.
Пока что временное решение — подстроиться под Аллу. :(

Колего, а Ви Максимум у нашому місті за запрошенням отримали вже? Які дії треба робити, щоб усе зрослося?

Посилання передав, друзяка за ним пройшла, анкету заповнила, чекаємо на дзвінок, вірно?

Далі треба наполягати на обробці саме цього реферального замовлення, відмазуватися від однієї страховки, іншу вимикати після отримання картки, ПІН налаштовувати у Мобайлі, Альфа-чек перемикати у положення Пуш, а вже після витрат на 50 грн. однією сумою чекати +200 грн. на пакетний рахунок? Що забув?


при получении карты внимательно проверяйте что они повносили в анкету-акцепт которую будут подсовывать Вам на подпись (та которая набрана очень мелким шрифтом). На мой взгляд там могут быть спецом сделанные серьёзные ошибки в Д,Р, в ФИО, в инн. В дальнейшем Вам просто в определённый момент при очередном "обновлении" заблокируют например ИБ и нужно будет идти в отделение. И как минимум 24 часа после такого визита всё может работать тоже с ограничениями.
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 12:31

Re: Альфа-Банк

Добавление девайса в доверенные не дает ничего, девайс не запоминается, каждый раз надо вводить логин, дату рождения, пароль, решать безумную капчу и вводить код из смски. Сказать, что это бесит - все равно, что ничего не сказать.

POST https://auth.alfabank.com.ua/oauth/toke ... ultifactor возвращает ошибку 400,

{
"error": "invalid_grant",
"error_description": "oauth.exception.invalid.device.fingerprint"
}


Я подозреваю, что проблема тут.
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 12:39

  Alfa_Bank написав:
  kreuz написав:
  romanauscas написав:....
С мобильного в МАБ хрен зайдешь, пароль из смс и нет кнопки продолжить.
Я правильно понимаю если в альфамобайл пополнить дебетку с Ощадного то снять смогу в понедельник ближе к обеду?

Когда-то давно так обжёгся и пользовался с тех пор только в браузере

От і я попався. Через Хром зайти не зміг, хоч наче все вірно зробив, але тупо не зайшов на останньому кроці і все. Тоді близько 06:38 поповнив через Мобайл Ощадний, а з нього й дотепер нічого взяти, бо залишок не збільшився...

Що робити, колеги, бо сьогодні РД на ЕКО? Alfa, порадьте й Ви, бо щось лячно...

kreuz, доброго дня. Веб-версія з мобільного працює на Mozilla.

А гроші, що на Ощадний пішли, вже втрачені на сьогодні? Чи о котрій вони спливуть на поверхню?

Ви ж розумієте, що це підстава, бо не завжди є можливість ще один саме для Альфи браузер ставити? Такої вимоги в ДКБО наче я не підписував...
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
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