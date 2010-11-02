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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 09 вер, 2019 12:40
Alfa_Bank написав: lel написав:
Про кнопку ВЫХОД и ШАБЛОНЫ не забудьте.
Не забуду, укажите, пожалуйста, браузер.
Попробуйте почистить кеш и напишите о результате, пожалуйста.[/quote]
Все вычистил. Заработало. Требует капчу. Пока захожу и выхожу нормально.
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Додано: Пон 09 вер, 2019 12:47
kreuz написав:
А гроші, що на Ощадний пішли, вже втрачені на сьогодні? Чи о котрій вони спливуть на поверхню?
Ви ж розумієте, що це підстава, бо не завжди є можливість ще один саме для Альфи браузер ставити? Такої вимоги в ДКБО наче я не підписував...
Про кошти зараз уточню. З приводу входу - працюємо над виправленням.
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Додано: Пон 09 вер, 2019 12:49
lel написав:
Все вычистил. Заработало. Требует капчу. Пока захожу и выхожу нормально.
Спасибо за обратную связь.
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Додано: Пон 09 вер, 2019 12:56
Kalgan написав: wig написав: lel написав:
А я зашел без капчи.
Это вам так кажется. Гуглевский сервис анализирует тысячу факторов, и если не видит ничего необычного, картинки может и не показать. Но, в самый нужный момент вы зайдете с телефона, гостевой сети, из-за границы, да мало ли чего. В некоторых странах гуглосервисы даже блокируют. И, не сможете распорядится своими деньгами.
Да, и иногда его еще может глючить. Можно хоть пол дня выбирать витрины/светофоры, нажимать подтвердить, а оно, снова выкидывает новую капчу.
А у меня пока нет капчи
. Правда, много ее на других сайтах проходил до этого. Может гуглосервис уже убедился, что я не робот
.
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Додано: Пон 09 вер, 2019 13:05
Alfa_Bank написав: kreuz написав:
А гроші, що на Ощадний пішли, вже втрачені на сьогодні? Чи о котрій вони спливуть на поверхню?
Ви ж розумієте, що це підстава, бо не завжди є можливість ще один саме для Альфи браузер ставити? Такої вимоги в ДКБО наче я не підписував...
Про кошти зараз уточню. З приводу входу - працюємо над виправленням.
Чи є метод цими коштами сьогодні загасити борг?
І ще, прокоментуйте для мазохістів порядок дій: viewtopic.php?p=4742907&sid=7dff3c4c303d3d2fab3302612d4b2ea9#p4742907
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Пон 09 вер, 2019 12:13
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