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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7586758775887589

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
205
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
166
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
162
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 12:40

  Alfa_Bank написав:
  lel написав:Про кнопку ВЫХОД и ШАБЛОНЫ не забудьте.

Не забуду, укажите, пожалуйста, браузер.


Попробуйте почистить кеш и напишите о результате, пожалуйста.[/quote]

Все вычистил. Заработало. Требует капчу. Пока захожу и выхожу нормально.
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 12:47

  kreuz написав:А гроші, що на Ощадний пішли, вже втрачені на сьогодні? Чи о котрій вони спливуть на поверхню?

Ви ж розумієте, що це підстава, бо не завжди є можливість ще один саме для Альфи браузер ставити? Такої вимоги в ДКБО наче я не підписував...


Про кошти зараз уточню. З приводу входу - працюємо над виправленням.
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 12:49

  lel написав:
Все вычистил. Заработало. Требует капчу. Пока захожу и выхожу нормально.

Спасибо за обратную связь.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 7039
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 12:56

  Kalgan написав:
  wig написав:
  lel написав:А я зашел без капчи.

Это вам так кажется. Гуглевский сервис анализирует тысячу факторов, и если не видит ничего необычного, картинки может и не показать. Но, в самый нужный момент вы зайдете с телефона, гостевой сети, из-за границы, да мало ли чего. В некоторых странах гуглосервисы даже блокируют. И, не сможете распорядится своими деньгами.

Да, и иногда его еще может глючить. Можно хоть пол дня выбирать витрины/светофоры, нажимать подтвердить, а оно, снова выкидывает новую капчу.

А у меня пока нет капчи :roll:. Правда, много ее на других сайтах проходил до этого. Может гуглосервис уже убедился, что я не робот :oops:.
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 13:05

  Alfa_Bank написав:
  kreuz написав:А гроші, що на Ощадний пішли, вже втрачені на сьогодні? Чи о котрій вони спливуть на поверхню?

Ви ж розумієте, що це підстава, бо не завжди є можливість ще один саме для Альфи браузер ставити? Такої вимоги в ДКБО наче я не підписував...


Про кошти зараз уточню. З приводу входу - працюємо над виправленням.

Чи є метод цими коштами сьогодні загасити борг?

І ще, прокоментуйте для мазохістів порядок дій: viewtopic.php?p=4742907&sid=7dff3c4c303d3d2fab3302612d4b2ea9#p4742907
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kreuz
 
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