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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7588758975907591>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
205
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
166
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
162
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 13:45

  Карамболь написав:Добрый день Alfa_Bank !
Подскажите плиз, утренний поезд из аллы нормально ушёл? Что-то пока ни в один из пунктов назначения платежи не зашли. А я ещё и в обед досылал... :roll: Спасибо

Добрый день. В связи с тех.сложностями, платежи ушли после 14:00. Извините за задержку.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 13:46

  Alfa_Bank написав:Добрый день. Проверка и капча используется только при первом входе на новом устройстве. На устройстве, которое вы постоянно используете / входите повторно, капчи не будет.

Была.
Да вы и сами можете попробовать даже в Мозиле зайти с новой вкладки в режиме "Инкогнито".
wig
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 13:48

  kreuz написав:На залишку Ощадного їх ще немає, хоча виписка наче відображає... Почекаю ще трошечки.

А якщо не телефонують для дозаповнення, як прискорити, ще раз сходити за посиланням та знову міні-анкету заповнити? Бо хочеться мати РД сьогодні...

Можу попросити, щоб набрали. Нової анкети заповнювати не треба. РД в будь-якому разі залежить не від дати дзвінка, а від дати підписання договору.
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 13:49

Alfa_Bank т.е. совместили утренний и дневной поезда... но они хоть точно уже ушли?
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 14:02

  Карамболь написав:Alfa_Bank т.е. совместили утренний и дневной поезда... но они хоть точно уже ушли?

Ушли.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 14:05

  Аlександр написав:Только, наверно, все же лучше сделать...

Александр прошу прощения, что вмешиваюсь, но надеюсь Вы достаточно взрослый человек, чтобы понимать ЗАЧЕМ В КЕШЬЮ ПРОГРАММЕ ВСЕ СДЕЛАНО ИМЕННО ТАК! В этой и подобной программах интересы клиента и банка прямо противоположны. Банк специально сделал так чтобы и кэшбек под ноль невозможно было забрать, и чтобы по возможности даже частично клиент мог забирать кэшбек как можно "попізже", ну и если клиент вдруг забудет забрать кэшбек то и вообще для банка класс. Вы же предлагаете вещи безусловно удобные КЛИЕНТУ, но абсолютно не приемлемые для БАНКА. Потому что любой банк давая по акции какие-либо "плюшки", где-то в глубине душе надеется, что клиент забудет из забрать. Поэтому ИМХО чем быстрее вы снимете "розовые очки" тем будет лучше только для Вас.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 14:05

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank подскажите по кредиту наличными. На сайте https://finance.ua/credits/all
для примера указываем сумму 20 000 грн и срок кредита 4 месяца
и нам предлагают кредит от альфа банка с переплатой 0 грн.
Нажимаем Вся информация о кредите
https://finance.ua/credits/kredyt-hotiv ... a-bank-b-p
открывается страничка
Оформить «Кредит наличными с грейс периодом» от Альфа-Банка

Теперь открываем сайт альфа банка https://alfabank.ua/cashloan/cash/
и найти Кредит наличными с грейс периодом не получается.
Что это за хитрый такой кредит?
omni
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 14:06

  Alfa_Bank написав:
  kreuz написав:На залишку Ощадного їх ще немає, хоча виписка наче відображає... Почекаю ще трошечки.

А якщо не телефонують для дозаповнення, як прискорити, ще раз сходити за посиланням та знову міні-анкету заповнити? Бо хочеться мати РД сьогодні...

Можу попросити, щоб набрали. Нової анкети заповнювати не треба. РД в будь-якому разі залежить не від дати дзвінка, а від дати підписання договору.

Попросіть. Розумію (перевіримо, чи дівчата Альфи також вже розуміють), що РД від дати договору залежить. Та договір же не можна підписати раніше дзвінка ;)
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 14:20

  omni написав:Alfa_Bank подскажите по кредиту наличными. На сайте https://finance.ua/credits/all
для примера указываем сумму 20 000 грн и срок кредита 4 месяца
и нам предлагают кредит от альфа банка с переплатой 0 грн.
Нажимаем Вся информация о кредите
https://finance.ua/credits/kredyt-hotiv ... a-bank-b-p
открывается страничка
Оформить «Кредит наличными с грейс периодом» от Альфа-Банка

Теперь открываем сайт альфа банка https://alfabank.ua/cashloan/cash/
и найти Кредит наличными с грейс периодом не получается.
Что это за хитрый такой кредит?

omni, добрый день. Это продукт с льготным периодом на 4 месяца. Нет ежемесячной комиссии в первые 4 месяца, только годовая ставка 0,01%. Детали можете узнать по бесплатному номеру с мобильного - 3530.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 14:24

  kreuz написав:
  Alfa_Bank написав:
  kreuz написав:На залишку Ощадного їх ще немає, хоча виписка наче відображає... Почекаю ще трошечки.

А якщо не телефонують для дозаповнення, як прискорити, ще раз сходити за посиланням та знову міні-анкету заповнити? Бо хочеться мати РД сьогодні...

Можу попросити, щоб набрали. Нової анкети заповнювати не треба. РД в будь-якому разі залежить не від дати дзвінка, а від дати підписання договору.

Попросіть. Розумію (перевіримо, чи дівчата Альфи також вже розуміють), що РД від дати договору залежить. Та договір же не можна підписати раніше дзвінка ;)

Заявка була на ваше ім'я, ваш номер телефону? Не бачу її. Вкажіть дату подачі, будь-ласка.
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