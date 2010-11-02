Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 09 вер, 2019 13:45
Карамболь написав:
Добрый день
Alfa_Bank
!
Подскажите плиз, утренний поезд из аллы нормально ушёл? Что-то пока ни в один из пунктов назначения платежи не зашли. А я ещё и в обед досылал...
Спасибо
Добрый день. В связи с тех.сложностями, платежи ушли после 14:00. Извините за задержку.
Alfa_Bank
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Додано: Пон 09 вер, 2019 13:46
Alfa_Bank написав:
Добрый день. Проверка и капча используется только при первом входе на новом устройстве. На устройстве, которое вы постоянно используете / входите повторно, капчи не будет.
Была.
Да вы и сами можете попробовать даже в Мозиле зайти с новой вкладки в режиме "Инкогнито".
wig
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Додано: Пон 09 вер, 2019 13:48
kreuz написав:
На залишку Ощадного їх ще немає, хоча виписка наче відображає... Почекаю ще трошечки.
А якщо не телефонують для дозаповнення, як прискорити, ще раз сходити за посиланням та знову міні-анкету заповнити? Бо хочеться мати РД сьогодні...
Можу попросити, щоб набрали. Нової анкети заповнювати не треба. РД в будь-якому разі залежить не від дати дзвінка, а від дати підписання договору.
Alfa_Bank
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Додано: Пон 09 вер, 2019 13:49
Alfa_Bank т.е. совместили утренний и дневной поезда... но они хоть точно уже ушли?
Карамболь
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Додано: Пон 09 вер, 2019 14:02
Карамболь написав: Alfa_Bank
т.е. совместили утренний и дневной поезда... но они хоть точно
уже
ушли?
Ушли.
Alfa_Bank
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Додано: Пон 09 вер, 2019 14:05
Аlександр написав:
Только, наверно, все же лучше сделать...
Александр прошу прощения, что вмешиваюсь, но надеюсь Вы достаточно взрослый человек, чтобы понимать ЗАЧЕМ В КЕШЬЮ ПРОГРАММЕ ВСЕ СДЕЛАНО ИМЕННО ТАК! В этой и подобной программах интересы клиента и банка прямо противоположны. Банк специально сделал так чтобы и кэшбек под ноль невозможно было забрать, и чтобы по возможности даже частично клиент мог забирать кэшбек как можно "попізже", ну и если клиент вдруг забудет забрать кэшбек то и вообще для банка класс. Вы же предлагаете вещи безусловно удобные КЛИЕНТУ, но абсолютно не приемлемые для БАНКА. Потому что любой банк давая по акции какие-либо "плюшки", где-то в глубине душе надеется, что клиент забудет из забрать. Поэтому ИМХО чем быстрее вы снимете "розовые очки" тем будет лучше только для Вас.
Flamingo
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Додано: Пон 09 вер, 2019 14:05
Alfa_Bank
подскажите по кредиту наличными. На сайте
https://finance.ua/credits/all
для примера указываем сумму 20 000 грн и срок кредита 4 месяца
и нам предлагают кредит от альфа банка с переплатой 0 грн.
Нажимаем Вся информация о кредите
https://finance.ua/credits/kredyt-hotiv ... a-bank-b-p
открывается страничка
Оформить «Кредит наличными с грейс периодом» от Альфа-Банка
Теперь открываем сайт альфа банка
https://alfabank.ua/cashloan/cash/
и найти Кредит наличными с грейс периодом не получается.
Что это за хитрый такой кредит?
omni
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Додано: Пон 09 вер, 2019 14:06
Alfa_Bank написав: kreuz написав:
На залишку Ощадного їх ще немає, хоча виписка наче відображає... Почекаю ще трошечки.
А якщо не телефонують для дозаповнення, як прискорити, ще раз сходити за посиланням та знову міні-анкету заповнити? Бо хочеться мати РД сьогодні...
Можу попросити, щоб набрали. Нової анкети заповнювати не треба. РД в будь-якому разі залежить не від дати дзвінка, а від дати підписання договору.
Попросіть. Розумію (перевіримо, чи дівчата Альфи також вже розуміють), що РД від дати договору залежить. Та договір же не можна підписати раніше дзвінка ;)
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kreuz
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Додано: Пон 09 вер, 2019 14:20
omni, добрый день. Это продукт с льготным периодом на 4 месяца. Нет ежемесячной комиссии в первые 4 месяца, только годовая ставка 0,01%. Детали можете узнать по бесплатному номеру с мобильного - 3530.
Alfa_Bank
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Додано: Пон 09 вер, 2019 14:24
kreuz написав: Alfa_Bank написав: kreuz написав:
На залишку Ощадного їх ще немає, хоча виписка наче відображає... Почекаю ще трошечки.
А якщо не телефонують для дозаповнення, як прискорити, ще раз сходити за посиланням та знову міні-анкету заповнити? Бо хочеться мати РД сьогодні...
Можу попросити, щоб набрали. Нової анкети заповнювати не треба. РД в будь-якому разі залежить не від дати дзвінка, а від дати підписання договору.
Попросіть. Розумію (перевіримо, чи дівчата Альфи також вже розуміють), що РД від дати договору залежить. Та договір же не можна підписати раніше дзвінка
Заявка була на ваше ім'я, ваш номер телефону? Не бачу її. Вкажіть дату подачі, будь-ласка.
Alfa_Bank
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